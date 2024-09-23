Тюменские подростки терроризируют жителей ЖК «Звездный»

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки оккупировали ТЦ "Среда"
Подростки оккупировали ТЦ "Среда" Фото:

В Тюмени подростки терроризируют жителей ЖК «Звездный». По словам местных, школьники собираются большой компанией в ТЦ «Среда» и шумят по вечерам. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в агентство.

«В пятницу и субботу толпа молодежи, человек 20, оккупировала ТЦ „Среда“. Подростки выпивали, шумели, мусорили, бросались едой, матерились, дрались. Среди них были и девочки, и мальчики. Компания подростков стояла как внутри торгового центра, так и снаружи. Охраны в здании не было видно, и никто не делал им замечаний», — сообщили тюменцы.

На сервисе 2ГИС в отзывах о торговом центре «Среда» уже появлялись комментарии о компании подростков. «Сделали красиво, но каждый день, заходя в данный магазин, видим одну и ту же картину: сидят молодые люди, пьют, орут, бегают, целуются, происходят потасовки, а охрана на это не реагирует», — такое сообщение оставил тюменец Алексей Колмагоров.

Агентство URA.RU отправило запрос в администрацию торгового центра. В настоящий момент ответ ожидается.

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В Тюмени подростки терроризируют жителей ЖК «Звездный». По словам местных, школьники собираются большой компанией в ТЦ «Среда» и шумят по вечерам. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в агентство. «В пятницу и субботу толпа молодежи, человек 20, оккупировала ТЦ „Среда“. Подростки выпивали, шумели, мусорили, бросались едой, матерились, дрались. Среди них были и девочки, и мальчики. Компания подростков стояла как внутри торгового центра, так и снаружи. Охраны в здании не было видно, и никто не делал им замечаний», — сообщили тюменцы. На сервисе 2ГИС в отзывах о торговом центре «Среда» уже появлялись комментарии о компании подростков. «Сделали красиво, но каждый день, заходя в данный магазин, видим одну и ту же картину: сидят молодые люди, пьют, орут, бегают, целуются, происходят потасовки, а охрана на это не реагирует», — такое сообщение оставил тюменец Алексей Колмагоров. Агентство URA.RU отправило запрос в администрацию торгового центра. В настоящий момент ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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