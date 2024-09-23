Родственница 16-летней школьницы из Магнитогорска Челябинской области, которую в 2023 году изнасиловал мигрант-таксист, заявила, что преступник предлагал их семье сыграть свадьбу или один миллион рублей взамен на невиновность. Об этом в шоу телеканала НТВ «Человек в праве» рассказала пострадавшая и ее челны семьи.
«Нам предлагали миллион рублей, чтобы мы забрали заявление, чтобы мы сказали, что у них была „обоюдка“. Я категорически сразу сказала „нет“. Они сказали, если хотите, даже свадьбу сыграем, чтобы была как жена», — рассказала родственница пострадавшей девушки.
В шоу также отметили, что у девушки наблюдаются задержки в психическом развитии, и она регулярно обследуется у психиатра. Пострадавшая добавила, что тем самым вечером произошел конфликт с ее парнем, после чего она вызвала такси. Во время поездки домой водитель сделал остановку в кафе и предложил ей алкогольные напитки. Далее таксист привез ее к себе домой и изнасиловал.
Об инциденте стало известно 15 августа 2023 года. В мае 2024 года суд вынес приговор мигранту из Таджикистана, который был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Он был осужден на восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. 12 сентября в Челябинском областном суде было принято решение о переквалификации деяний мигранта на менее серьезные, в результате чего срок его заключения был уменьшен до трех с половиной лет, а режим содержания изменен с строгого на общий.
Решение, принятое апелляционной инстанцией, вызвало широкий общественный резонанс. В ответ на это депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру РФ с предложением о внесении представления. В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования данного преступления, чтобы выяснить обстоятельства, повлекшие за собой переквалификацию дела. После чего в прокуратуре региона заявили, что намерены обжаловать решение о смягчении приговора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!