Экспертиза тела отца погибшей от пельменей семьи под Красноярском показала неожиданный результат

СК: версия о том, что семью из Красноярска отравили дихлофосом, не подтвердилась
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Экспертиза не нашла в организме главы семейства средства от мух, заявили в СК
Экспертиза не нашла в организме главы семейства средства от мух, заявили в СК Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Экспертиза тела отца семьи, погибшей в результате отравления пельменями под Красноярском, не выявила следов средства от мух в его организме. Также не было обнаружено средство от мух и в теле одной из умерших девочек. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«Эксперты не нашли средство от мух в организме отца и одной из умерших девочек», — передает сообщение СК РИА «Новости». Семья с четырьмя детьми 21 сентября массово отравилась после употребления пельменей. Детей спасти не смогли. Родители были госпитализированы, через день они пришли в сознание.

По одной из версий, в пельмени могли насыпать яд, перепутав с приправой. Мать семейства на допросе сказала, что ничего не добавляла в пельмени во время готовки. На кухне были найдены пестициды. Следственный комитет РФ также сообщил, что дом семьи обрабатывался дихлофосом в день трагедии.

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Экспертиза тела отца семьи, погибшей в результате отравления пельменями под Красноярском, не выявила следов средства от мух в его организме. Также не было обнаружено средство от мух и в теле одной из умерших девочек. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Эксперты не нашли средство от мух в организме отца и одной из умерших девочек», — передает сообщение СК РИА «Новости». Семья с четырьмя детьми 21 сентября массово отравилась после употребления пельменей. Детей спасти не смогли. Родители были госпитализированы, через день они пришли в сознание. По одной из версий, в пельмени могли насыпать яд, перепутав с приправой. Мать семейства на допросе сказала, что ничего не добавляла в пельмени во время готовки. На кухне были найдены пестициды. Следственный комитет РФ также сообщил, что дом семьи обрабатывался дихлофосом в день трагедии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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