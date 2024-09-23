Экспертиза тела отца погибшей от пельменей семьи под Красноярском показала неожиданный результат

Экспертиза тела отца семьи, погибшей в результате отравления пельменями под Красноярском, не выявила следов средства от мух в его организме. Также не было обнаружено средство от мух и в теле одной из умерших девочек. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.
«Эксперты не нашли средство от мух в организме отца и одной из умерших девочек», — передает сообщение СК РИА «Новости». Семья с четырьмя детьми 21 сентября массово отравилась после употребления пельменей. Детей спасти не смогли. Родители были госпитализированы, через день они пришли в сознание.
По одной из версий, в пельмени могли насыпать яд, перепутав с приправой. Мать семейства на допросе сказала, что ничего не добавляла в пельмени во время готовки. На кухне были найдены пестициды. Следственный комитет РФ также сообщил, что дом семьи обрабатывался дихлофосом в день трагедии.
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