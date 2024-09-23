В Херсонской области произошел теракт в отношении семьи врача: главное о СВО 23 сентября

В селе Алешки Херсонской области произошел теракт. Украинские военные покушались на семью местного главврача больницы Владимира Харлана. ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской, а силы российские ПВО сбили две украинские ракеты в Курской области. Главные события спецоперации к вечеру 23 сентября — в материале URA.RU.
Покушение на главврача больницы в Алешках
В селе Алешки Херсонской области произошел теракт. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинские военные покушались на семью главврача местной больницы Владимира Харлана. Сам медик выжил, а его супругу спасти не удалось.
ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской
Вооруженные силы Украины ударили по территории стадиона действующей школы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В этот момент в здании находились 106 детей. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, пострадавших нет.
В ДНР после атаки ВСУ погибли шесть человек
В результате атак ВСУ на Донецкую народную республики в период с 16 по 22 сентября погибли шесть человек. Еще 58 жителей региона ранены. Об этом рассказали в аппарате омбудсмена региона Дарьи Морозовой. Всего с начала года погибли 274 мирных жителя ДНР, ранены — 1 269.
Четыре населенных пункта подверглись атаке в Белгородской области
Атаки со стороны ВСУ коснулись четырех населенных пунктов. Среди людей пострадавших нет. Губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegam-канале
В Курской области сбиты две ракеты ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны сбили две ракеты ВСУ в Курской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Экипаж истребителя Су-34 поразил живую силу и технику ВСУ
Экипаж истребителя Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничье Курской области. Российские военные нанесли удар авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
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