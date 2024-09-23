Успенская отсудила у Киркорова 90 тысяч за то, что он называл ее «попрошайкой»

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Успенская взыскала с Киркорова 90 тысяч рублей
Успенская взыскала с Киркорова 90 тысяч рублей Фото:

Иск певицы Любови Успенской о защите чести и достоинства частично удовлетворен. Таганский суд Москвы предписал взыскать с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей за то, что он называл Успенскую «попрошайкой».

«Частично удовлетворить исковые требования, взыскать с ответчика Киркорова компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей», — огласила решение судья. В иске указано, сведения, распространенные ответчиком в этом интервью телеканалу «Муз-ТВ» являются порочащими.

В недавнем интервью с российской журналисткой Аленой Жигаловой, Любовь Успенская выразила резкую критику в адрес Филиппа Киркорова. В ответ, артист назвал певицу попрошайкой. Артисты направили друг другу встречные иски.

Разбирательство иска Успенской началось 7 августа, а его рассмотрение началось 23 сентября. Певица на судебные заседания ходить отказалась, ссылаясь на нежелание травмировать свою психику.

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Иск певицы Любови Успенской о защите чести и достоинства частично удовлетворен. Таганский суд Москвы предписал взыскать с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей за то, что он называл Успенскую «попрошайкой». «Частично удовлетворить исковые требования, взыскать с ответчика Киркорова компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей», — огласила решение судья. В иске указано, сведения, распространенные ответчиком в этом интервью телеканалу «Муз-ТВ» являются порочащими. В недавнем интервью с российской журналисткой Аленой Жигаловой, Любовь Успенская выразила резкую критику в адрес Филиппа Киркорова. В ответ, артист назвал певицу попрошайкой. Артисты направили друг другу встречные иски. Разбирательство иска Успенской началось 7 августа, а его рассмотрение началось 23 сентября. Певица на судебные заседания ходить отказалась, ссылаясь на нежелание травмировать свою психику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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