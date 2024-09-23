Успенская отсудила у Киркорова 90 тысяч за то, что он называл ее «попрошайкой»

Иск певицы Любови Успенской о защите чести и достоинства частично удовлетворен. Таганский суд Москвы предписал взыскать с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей за то, что он называл Успенскую «попрошайкой».
«Частично удовлетворить исковые требования, взыскать с ответчика Киркорова компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей», — огласила решение судья. В иске указано, сведения, распространенные ответчиком в этом интервью телеканалу «Муз-ТВ» являются порочащими.
В недавнем интервью с российской журналисткой Аленой Жигаловой, Любовь Успенская выразила резкую критику в адрес Филиппа Киркорова. В ответ, артист назвал певицу попрошайкой. Артисты направили друг другу встречные иски.
Разбирательство иска Успенской началось 7 августа, а его рассмотрение началось 23 сентября. Певица на судебные заседания ходить отказалась, ссылаясь на нежелание травмировать свою психику.
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