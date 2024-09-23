23 сентября 2024

На Пермском тракте пробки растянулись на 43 километра. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Затор возник из-за большого потока машин и ремонтных работ
Затор возник из-за большого потока машин и ремонтных работ Фото:

На трассе Екатеринбург — Пермь вечером 23 сентября образовались пробки в обе стороны на десятки километров. Затор в сторону Перми растянулся минимум на 22 километра, а в сторону Екатеринбурга — на 21. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 с км 289 по км 311 затруднено движение в направлении города Пермь… С км 268 по км 289 затруднено движение в направлении города Екатеринбург», — говорится в telegram-канале трассы. Пробка образовалась из-за большого потока машин и дорожных работ. Помимо этого, на 321 километре трассы произошло ДТП.

По данным сервиса «Яндекс Карты», сложная дорожная ситуация наблюдается от Ревды до поселка Киргишаны (Свердловская область). Большое скопление транспорта — на развязке у Первомайского и повороте на Нижние Серги.

Еще днем пробка была длинной 13 километров в сторону Екатеринбурга. Участок можно объехать через трассу Красноуфимск — поселок Арти — Нижние Серги.

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На трассе Екатеринбург — Пермь вечером 23 сентября образовались пробки в обе стороны на десятки километров. Затор в сторону Перми растянулся минимум на 22 километра, а в сторону Екатеринбурга — на 21. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с км 289 по км 311 затруднено движение в направлении города Пермь… С км 268 по км 289 затруднено движение в направлении города Екатеринбург», — говорится в telegram-канале трассы. Пробка образовалась из-за большого потока машин и дорожных работ. Помимо этого, на 321 километре трассы произошло ДТП. По данным сервиса «Яндекс Карты», сложная дорожная ситуация наблюдается от Ревды до поселка Киргишаны (Свердловская область). Большое скопление транспорта — на развязке у Первомайского и повороте на Нижние Серги. Еще днем пробка была длинной 13 километров в сторону Екатеринбурга. Участок можно объехать через трассу Красноуфимск — поселок Арти — Нижние Серги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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