На трассе Екатеринбург — Пермь вечером 23 сентября образовались пробки в обе стороны на десятки километров. Затор в сторону Перми растянулся минимум на 22 километра, а в сторону Екатеринбурга — на 21. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 с км 289 по км 311 затруднено движение в направлении города Пермь… С км 268 по км 289 затруднено движение в направлении города Екатеринбург», — говорится в telegram-канале трассы. Пробка образовалась из-за большого потока машин и дорожных работ. Помимо этого, на 321 километре трассы произошло ДТП.
По данным сервиса «Яндекс Карты», сложная дорожная ситуация наблюдается от Ревды до поселка Киргишаны (Свердловская область). Большое скопление транспорта — на развязке у Первомайского и повороте на Нижние Серги.
Еще днем пробка была длинной 13 километров в сторону Екатеринбурга. Участок можно объехать через трассу Красноуфимск — поселок Арти — Нижние Серги.
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