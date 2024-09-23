В поддержку задержанного по делу о взятке свердловского мэра сняли видео

24 сентября 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

В ролике приняли участие горожане, дети и спортсмены-ветераны Фото: Сергей Бодров © URA.RU Жители Артемовского (Свердловская область), чей мэр Константин Трофимов был арестован по обвинению в получении взятки, сняли видео в его поддержку. Часть горожан не верят в виновность главы и считает, что его оговорили. Видео есть в распоряжении URA.RU. «Страшное беззаконие! Трофимов К. М. был задержан за взятку в особо крупном размере. За взятку водонагревателем, который сам же и покупал за личные деньги. Невиновного человека держат в СИЗО. Следствие не заинтересовано в справедливом разрешении дела, доказательств нет. Лживые показания бывшего директора лагеря „Павлика Морозовой“ Натальи Яговитиной, уволенной Трофимовым за хищение бюджетных средств ничем не подкреплены», — говорится в видео. На нем также разные люди, в том числе дети и спортсмены-ветераны, передают Трофимову, что поддерживают его и ждут. Глава Артемовского был задержан 18 сентября в своем кабинете. 19-го ему предъявили обвинение по коррупционной статье, 20-го отправили под арест на два месяца. По версии следствия, мэр взял взятку водонагревателем от директора местной муниципальной УК «Наш дом» Ярослава Николаева за покровительство и попустительство, еще 3 млн рублей ему якобы дала Яговитина в обмен на эти же услуги. Трофимов вину не признает и считает, что его специально оговаривают. Все новости по уголовному делу — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Артемовского (Свердловская область), чей мэр Константин Трофимов был арестован по обвинению в получении взятки, сняли видео в его поддержку. Часть горожан не верят в виновность главы и считает, что его оговорили. Видео есть в распоряжении URA.RU. «Страшное беззаконие! Трофимов К. М. был задержан за взятку в особо крупном размере. За взятку водонагревателем, который сам же и покупал за личные деньги. Невиновного человека держат в СИЗО. Следствие не заинтересовано в справедливом разрешении дела, доказательств нет. Лживые показания бывшего директора лагеря „Павлика Морозовой“ Натальи Яговитиной, уволенной Трофимовым за хищение бюджетных средств ничем не подкреплены», — говорится в видео. На нем также разные люди, в том числе дети и спортсмены-ветераны, передают Трофимову, что поддерживают его и ждут. Глава Артемовского был задержан 18 сентября в своем кабинете. 19-го ему предъявили обвинение по коррупционной статье, 20-го отправили под арест на два месяца. По версии следствия, мэр взял взятку водонагревателем от директора местной муниципальной УК «Наш дом» Ярослава Николаева за покровительство и попустительство, еще 3 млн рублей ему якобы дала Яговитина в обмен на эти же услуги. Трофимов вину не признает и считает, что его специально оговаривают. Все новости по уголовному делу — в сюжете URA.RU.