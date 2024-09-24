Названа возможная причина смертельного отравления детей в Красноярском крае

Причиной гибели детей в Красноярском крае мог стать аэрозоль от насекомых
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Семья могла отравиться аэрозолем «Варан», которым обрабатывала помещение, передает РЕН ТВ Фото:
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В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Отравление семьи в Красноярском крае пельменями и мясом, где погибало четыре ребенка, могло произойти из-за аналога «Дихлофоса» — аэрозоля «Варан». Им обрабатывалось помещение в доме, сообщили в прокуратуре.

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«В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи из Назаровского района аэрозольным препаратом от насекомых», — завили в прокуратуре, отметив, что накануне этим аэрозолем обрабатывалось помещение дома. Информацию передает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что родители обработали помещение аэрозолем самостоятельно. Однако они плохо проветрили дом после процедуры. Точная причина гибели детей на данный момент устанавливается.

Ранее мать заявила, что ничего не добавляла в еду во время готовки. По ее словам, и участия в приготовлении пищи она не принимала. Однако ранее была версия о том, что в еду могли попасть пестициды, передает 360.ru.

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Отравление семьи в Красноярском крае пельменями и мясом, где погибало четыре ребенка, могло произойти из-за аналога «Дихлофоса» — аэрозоля «Варан». Им обрабатывалось помещение в доме, сообщили в прокуратуре. «В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи из Назаровского района аэрозольным препаратом от насекомых», — завили в прокуратуре, отметив, что накануне этим аэрозолем обрабатывалось помещение дома. Информацию передает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что родители обработали помещение аэрозолем самостоятельно. Однако они плохо проветрили дом после процедуры. Точная причина гибели детей на данный момент устанавливается. Ранее мать заявила, что ничего не добавляла в еду во время готовки. По ее словам, и участия в приготовлении пищи она не принимала. Однако ранее была версия о том, что в еду могли попасть пестициды, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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