Четверо детей погибли, лекарство принял только отец: новые версии смертельного отравления пельменями

Мать детей, отравившихся пельменями в Красноярском крае, дала показания

23 сентября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Родители, чьи дети скончались из-за отравления в больнице Красноярска, дали показания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей Утром 21 сентября семья из Красноярского края попала в больницу с признаками отравления. В результате скончались четверо детей. Региональное СУ СК проводит экспертизу продуктов, которые были изъяты в ходе обысков, с целью выявить вещество, вызвавшее отравление. URA.RU собрало основные версии трагедии. Что известно об отравлении Вечером 20 сентября семья из шести человек поужинала пельменями и курицей, которые приобрела в местном магазине «Олимп» в Красной Сопке (Красноярская область). На следующий день все члены семьи обратились в больницу с жалобами. Они были доставлены санавиацией в больницу в Красноярск. Спасти четверых детей врачам не удалось. Они скончались в результате отравления. По факту случившегося региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Что стало источником отравления В ходе обысков по месту проживания семьи, в частности, на кухне, где ужинали дети и родители, были обнаружены пестициды и антибиотики для животных. По одной из версий, родители могли случайно перепутать приправу во время готовки пельменей и вместо соли добавить в еду ядовитые вещества, передает telegram-канал Baza. В шкафу на кухне следователи также обнаружили порошкообразное вещество и крысиный яд, который мать могла принести с фермы домой. Рассматривается версия, что все члены семьи могли отравиться продукцией собственного хозяйства. Следственный комитет также выяснил, что в день трагедии дом, где проживала семья, обрабатывался дихлофосом. Версии родителей после отравления Сегодня, 23 сентября, родители пришли в сознание и сразу были допрошены. В ходе беседы со следователями, мать погибших детей, заявила, что не добавляла ничего в еду во время готовки. Отец семейства подтвердил слова супруги. Он заявил, что участия в готовке не принимал, а во время ужина ничего подозрительного в пище не заметил. Ранее родители утверждали, что вместе с пельменями ели курицу, купленную в магазине. Однако после изъятия прокуратурой региона запись с камер наблюдения, выяснилось, что куриное мясо семья не приобретала. Глава семейства также подчеркнул, что единственный принял лекарство, когда ему стало плохо. Однако оно ему не помогло. В ходе расследования выяснилось, что мать беременна пятым ребенком и находилась на девятом месяце. Беременность сохранить удалось. СК организовал проверку после отравления В управлении СК по региону заявили, что смерть детей произошла из-за неустановленного токсического вещества. С целью выяснения причин произошедшего региональная прокуратура начала проверку. Кроме того, следователи в ходе расследования выяснят характер отношений в семье и оценят работу органов профилактики из-за неудовлетворительного состояния жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 21 сентября семья из Красноярского края попала в больницу с признаками отравления. В результате скончались четверо детей. Региональное СУ СК проводит экспертизу продуктов, которые были изъяты в ходе обысков, с целью выявить вещество, вызвавшее отравление. URA.RU собрало основные версии трагедии. Вечером 20 сентября семья из шести человек поужинала пельменями и курицей, которые приобрела в местном магазине «Олимп» в Красной Сопке (Красноярская область). На следующий день все члены семьи обратились в больницу с жалобами. Они были доставлены санавиацией в больницу в Красноярск. Спасти четверых детей врачам не удалось. Они скончались в результате отравления. По факту случившегося региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе обысков по месту проживания семьи, в частности, на кухне, где ужинали дети и родители, были обнаружены пестициды и антибиотики для животных. По одной из версий, родители могли случайно перепутать приправу во время готовки пельменей и вместо соли добавить в еду ядовитые вещества, передает telegram-канал Baza. В шкафу на кухне следователи также обнаружили порошкообразное вещество и крысиный яд, который мать могла принести с фермы домой. Рассматривается версия, что все члены семьи могли отравиться продукцией собственного хозяйства. Следственный комитет также выяснил, что в день трагедии дом, где проживала семья, обрабатывался дихлофосом. Сегодня, 23 сентября, родители пришли в сознание и сразу были допрошены. В ходе беседы со следователями, мать погибших детей, заявила, что не добавляла ничего в еду во время готовки. Отец семейства подтвердил слова супруги. Он заявил, что участия в готовке не принимал, а во время ужина ничего подозрительного в пище не заметил. Ранее родители утверждали, что вместе с пельменями ели курицу, купленную в магазине. Однако после изъятия прокуратурой региона запись с камер наблюдения, выяснилось, что куриное мясо семья не приобретала. Глава семейства также подчеркнул, что единственный принял лекарство, когда ему стало плохо. Однако оно ему не помогло. В ходе расследования выяснилось, что мать беременна пятым ребенком и находилась на девятом месяце. Беременность сохранить удалось. В управлении СК по региону заявили, что смерть детей произошла из-за неустановленного токсического вещества. С целью выяснения причин произошедшего региональная прокуратура начала проверку. Кроме того, следователи в ходе расследования выяснят характер отношений в семье и оценят работу органов профилактики из-за неудовлетворительного состояния жилья.