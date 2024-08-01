WP: США направили 12 боевых кораблей на Ближний Восток

01 августа 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

США отправили на Ближний Восток 12 кораблей, в том числе авианосец USS Theodore Rosevelt Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad Пентагон направил на Ближний Восток 12 боевых кораблей для урегулирования местного конфликта. Об этом заявили в иностранных СМИ. «Растущая напряженность на Ближнем Востоке не побудила Пентагон объявлять о каких-либо дополнительных развертываниях, но Соединенные Штаты начинают развертывать поблизости [территорий Ближнего Востока] по меньшей мере дюжину военных кораблей», — сообщили The Washington Post . Там добавили, что в число отправленных кораблей входит авианосец USS Theodore Rosevelt и сопровождающие его корабли, а также оперативную десантную группу Wasp из трех кораблей и 4000 морпехов и моряков. Израиль попросил у США помощи в конфликте с Ираном, поскольку тот готовился «отомстить» за авиаудар по Тегерану, в ходе которого погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания (ХАМАС — политическая партия, действующая в Секторе Газа и выступающая за ее самостоятельность). Об этом сообщает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон направил на Ближний Восток 12 боевых кораблей для урегулирования местного конфликта. Об этом заявили в иностранных СМИ. «Растущая напряженность на Ближнем Востоке не побудила Пентагон объявлять о каких-либо дополнительных развертываниях, но Соединенные Штаты начинают развертывать поблизости [территорий Ближнего Востока] по меньшей мере дюжину военных кораблей», — сообщили The Washington Post. Там добавили, что в число отправленных кораблей входит авианосец USS Theodore Rosevelt и сопровождающие его корабли, а также оперативную десантную группу Wasp из трех кораблей и 4000 морпехов и моряков. Израиль попросил у США помощи в конфликте с Ираном, поскольку тот готовился «отомстить» за авиаудар по Тегерану, в ходе которого погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания (ХАМАС — политическая партия, действующая в Секторе Газа и выступающая за ее самостоятельность). Об этом сообщает «Царьград».