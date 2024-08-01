WP: США направили 12 боевых кораблей на Ближний Восток

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Флот США. Авианосец. Самолеты. stock , нато, сша, корабль, ВМФ, авианосец,  stock
США отправили на Ближний Восток 12 кораблей, в том числе авианосец USS Theodore Rosevelt Фото:

Пентагон направил на Ближний Восток 12 боевых кораблей для урегулирования местного конфликта. Об этом заявили в иностранных СМИ.

«Растущая напряженность на Ближнем Востоке не побудила Пентагон объявлять о каких-либо дополнительных развертываниях, но Соединенные Штаты начинают развертывать поблизости [территорий Ближнего Востока] по меньшей мере дюжину военных кораблей», — сообщили The Washington Post. Там добавили, что в число отправленных кораблей входит авианосец USS Theodore Rosevelt и сопровождающие его корабли, а также оперативную десантную группу Wasp из трех кораблей и 4000 морпехов и моряков.

Израиль попросил у США помощи в конфликте с Ираном, поскольку тот готовился «отомстить» за авиаудар по Тегерану, в ходе которого погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания (ХАМАС — политическая партия, действующая в Секторе Газа и выступающая за ее самостоятельность). Об этом сообщает «Царьград».

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Пентагон направил на Ближний Восток 12 боевых кораблей для урегулирования местного конфликта. Об этом заявили в иностранных СМИ. «Растущая напряженность на Ближнем Востоке не побудила Пентагон объявлять о каких-либо дополнительных развертываниях, но Соединенные Штаты начинают развертывать поблизости [территорий Ближнего Востока] по меньшей мере дюжину военных кораблей», — сообщили The Washington Post. Там добавили, что в число отправленных кораблей входит авианосец USS Theodore Rosevelt и сопровождающие его корабли, а также оперативную десантную группу Wasp из трех кораблей и 4000 морпехов и моряков. Израиль попросил у США помощи в конфликте с Ираном, поскольку тот готовился «отомстить» за авиаудар по Тегерану, в ходе которого погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания (ХАМАС — политическая партия, действующая в Секторе Газа и выступающая за ее самостоятельность). Об этом сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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