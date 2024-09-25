Сорвались переговоры главы свердловского минздрава с семьей миллиардера Тетюхина

Семья бизнесмена Тетюхина отказывается продавать госпиталь в Нижнем Тагиле

25 сентября 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Андрей Карлов не смог заинтересовать руководство госпиталя им. Тетюхина Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов не смог договориться с наследниками миллиардера Владислава Тетюхина о выкупе простроенного на его личные средства госпиталя в Нижнем Тагиле, рассказал URA.RU осведомленный источник. Это была вторая за последние месяцы попытка областных властей договориться с близкими легендарного мецената. «Предполагалось, что подход Карлова не будет коммерческим. Он хотел заинтересовать руководство подключением к программе „Бонум“ (сеть областных медцентров минздрава, — прим. URA.RU), так как у [сына Дмитрия] Тетюхина есть свое предприятие в Москве, которое делает протезы для челюстно-лицевой хирургии. Но тот дал понять, что удивлен предложением Карлова, который — как ему показалось — рассматривает госпиталь в качестве актива», — поделился осведомленный собеседник. Сам Карлов оставил вопрос корреспондента по теме без ответа. Сейчас региону через Корпорацию развития Среднего Урала принадлежит 30% акций госпиталя, где проводят сложнейшие операции по эндопротезированию. Владислав Тетюхин, основатель корпорации «ВСМПО-Ависма», запускал его как некоммерческий проект, на это и указывают наследники, отказываясь продавать свой пакет акций. У властей же есть конкретные планы по оптимизации деятельности, которые поддерживает и федеральный минздрав. Освоение новых видов медицинских услуг позволит получать учреждению дополнительные квоты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов не смог договориться с наследниками миллиардера Владислава Тетюхина о выкупе простроенного на его личные средства госпиталя в Нижнем Тагиле, рассказал URA.RU осведомленный источник. Это была вторая за последние месяцы попытка областных властей договориться с близкими легендарного мецената. «Предполагалось, что подход Карлова не будет коммерческим. Он хотел заинтересовать руководство подключением к программе „Бонум“ (сеть областных медцентров минздрава, — прим. URA.RU), так как у [сына Дмитрия] Тетюхина есть свое предприятие в Москве, которое делает протезы для челюстно-лицевой хирургии. Но тот дал понять, что удивлен предложением Карлова, который — как ему показалось — рассматривает госпиталь в качестве актива», — поделился осведомленный собеседник. Сам Карлов оставил вопрос корреспондента по теме без ответа. Сейчас региону через Корпорацию развития Среднего Урала принадлежит 30% акций госпиталя, где проводят сложнейшие операции по эндопротезированию. Владислав Тетюхин, основатель корпорации «ВСМПО-Ависма», запускал его как некоммерческий проект, на это и указывают наследники, отказываясь продавать свой пакет акций. У властей же есть конкретные планы по оптимизации деятельности, которые поддерживает и федеральный минздрав. Освоение новых видов медицинских услуг позволит получать учреждению дополнительные квоты.