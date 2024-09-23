Екатеринбуржцы бросились раскупать билеты на Shaman’а. Скрин

В Екатеринбурге билеты на Shaman’a начали продаваться за два дня до концерта

23 сентября 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Shaman выступит в Екатеринбурге уже 25 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За два дня до выступления Shaman’а (Ярослава Дронова) екатеринбуржцы начали охотнее покупать билеты на концерт. Об этом свидетельствует сайт концертной площадки. По схеме зала заметно, что горожане почти разобрали самые дешевые билеты — в амфитеатре и партере. Еще 16 сентября там было больше всего нераспроданных мест. Из продажи даже исчез самый дорогой билет в первом ряду, но полного солд-аута пока не случилось. Этой осенью певец планирует представить новую концертную программу «Победа!», где прозвучат новые песни и давние хиты: «Я русский», «Ты моя», «Мой бой», «Мед» и другие. Помимо Екатеринбурга, Shaman намеревался выступить в Нижнем Тагиле, но билеты продавались плохо: за полторы недели до выступления в наличии было больше половины. Чуть позже организаторы сообщили, что концерт отменяется, и сослались на технические причины. Из-за этого же не состоится концерт в Магнитогорске Челябинской области. Ситуация с билетами за полторы недели до концерта в Екатеринбурге Скриншот с сайта концертной площадки И вот что произошло за последние семь дней Скриншот с сайта концертной площадки Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За два дня до выступления Shaman’а (Ярослава Дронова) екатеринбуржцы начали охотнее покупать билеты на концерт. Об этом свидетельствует сайт концертной площадки. По схеме зала заметно, что горожане почти разобрали самые дешевые билеты — в амфитеатре и партере. Еще 16 сентября там было больше всего нераспроданных мест. Из продажи даже исчез самый дорогой билет в первом ряду, но полного солд-аута пока не случилось. Этой осенью певец планирует представить новую концертную программу «Победа!», где прозвучат новые песни и давние хиты: «Я русский», «Ты моя», «Мой бой», «Мед» и другие. Помимо Екатеринбурга, Shaman намеревался выступить в Нижнем Тагиле, но билеты продавались плохо: за полторы недели до выступления в наличии было больше половины. Чуть позже организаторы сообщили, что концерт отменяется, и сослались на технические причины. Из-за этого же не состоится концерт в Магнитогорске Челябинской области.