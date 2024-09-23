Екатеринбуржцы бросились раскупать билеты на Shaman’а. Скрин

В Екатеринбурге билеты на Shaman’a начали продаваться за два дня до концерта
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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Shaman выступит в Екатеринбурге уже 25 сентября Фото:

За два дня до выступления Shaman’а (Ярослава Дронова) екатеринбуржцы начали охотнее покупать билеты на концерт. Об этом свидетельствует сайт концертной площадки.

По схеме зала заметно, что горожане почти разобрали самые дешевые билеты — в амфитеатре и партере. Еще 16 сентября там было больше всего нераспроданных мест. Из продажи даже исчез самый дорогой билет в первом ряду, но полного солд-аута пока не случилось. Этой осенью певец планирует представить новую концертную программу «Победа!», где прозвучат новые песни и давние хиты: «Я русский», «Ты моя», «Мой бой», «Мед» и другие.

Помимо Екатеринбурга, Shaman намеревался выступить в Нижнем Тагиле, но билеты продавались плохо: за полторы недели до выступления в наличии было больше половины. Чуть позже организаторы сообщили, что концерт отменяется, и сослались на технические причины. Из-за этого же не состоится концерт в Магнитогорске Челябинской области.

Ситуация с билетами за полторы недели до концерта в Екатеринбурге
Ситуация с билетами за полторы недели до концерта в Екатеринбурге
И вот что произошло за последние семь дней
И вот что произошло за последние семь дней

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За два дня до выступления Shaman’а (Ярослава Дронова) екатеринбуржцы начали охотнее покупать билеты на концерт. Об этом свидетельствует сайт концертной площадки. По схеме зала заметно, что горожане почти разобрали самые дешевые билеты — в амфитеатре и партере. Еще 16 сентября там было больше всего нераспроданных мест. Из продажи даже исчез самый дорогой билет в первом ряду, но полного солд-аута пока не случилось. Этой осенью певец планирует представить новую концертную программу «Победа!», где прозвучат новые песни и давние хиты: «Я русский», «Ты моя», «Мой бой», «Мед» и другие. Помимо Екатеринбурга, Shaman намеревался выступить в Нижнем Тагиле, но билеты продавались плохо: за полторы недели до выступления в наличии было больше половины. Чуть позже организаторы сообщили, что концерт отменяется, и сослались на технические причины. Из-за этого же не состоится концерт в Магнитогорске Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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