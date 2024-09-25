Раскрыты штрафы за пропаганду чайлдфри: минимальная сумма — 50 тысяч

25 сентября 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Максимальная сумма штрафа за пропаганду чайлдфри составит пять миллионов рублей Фото: Ирина Гершина © URA.RU Сегодня, 25 сентября, в Государственную Думу РФ внесен законопроект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Документ предлагает ввести финансовую ответственность за распространение информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. Так, минимальная сумма штрафа составит 50 тысяч рублей. «Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей», — пишет РИА Новости. Если же нарушения будут совершены среди несовершеннолетних или с использованием СМИ и интернета, размеры штрафов возрастут. Для физических лиц они составят от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц — от двух миллионов до пяти миллионов рублей. При этом иностранные граждане, пропагандирующие чайлдфри и использующие для этого СМИ и интернет, могут быть подвергнуты аресту на срок до 15 суток и административному выдворению из России. Законопроект о запрете в РФ пропаганды идеологии бездетности был внесен в Госдуму для устранения случаев агрессивного поведения к гражданам, реализующим свою потребность в материнстве и отцовстве. Проект предлагает ввести административную ответственность по аналогии с ответственностью за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено) и смены пола, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 25 сентября, в Государственную Думу РФ внесен законопроект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Документ предлагает ввести финансовую ответственность за распространение информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. Так, минимальная сумма штрафа составит 50 тысяч рублей. «Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей», — пишет РИА Новости. Если же нарушения будут совершены среди несовершеннолетних или с использованием СМИ и интернета, размеры штрафов возрастут. Для физических лиц они составят от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц — от двух миллионов до пяти миллионов рублей. При этом иностранные граждане, пропагандирующие чайлдфри и использующие для этого СМИ и интернет, могут быть подвергнуты аресту на срок до 15 суток и административному выдворению из России. Законопроект о запрете в РФ пропаганды идеологии бездетности был внесен в Госдуму для устранения случаев агрессивного поведения к гражданам, реализующим свою потребность в материнстве и отцовстве. Проект предлагает ввести административную ответственность по аналогии с ответственностью за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено) и смены пола, пишет RT.