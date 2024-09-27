ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ, расположенный к северу от Нестерянки в Запорожской области. Украинские солдаты держали эту позицию с лета 2022 года. Кроме того, российские войска достигли окраин города Гуляйполя. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Запорожское направление
ВС РФ уничтожили укрепрайон и опорный пункт ВСУ севернее Нестерянки. Успехи наблюдаются на ореховском направлении, где российские войска смогли продвинуться и лишить ВСУ контроля над важным участком фронта.
Российские войска достигли окраин города Гуляйполе. Основные боевые действия происходят в воздухе, где ВСУ используют дроны и артиллерию, нанося урон инфраструктуре.
В течение ночи российские БПЛА поразили объекты в портовых украинских городах, таких как Одесса, Измаил и Рени. Утром также были произведены удары по военному аэродрому Староконстантинов. Сообщалось, что возможными целями ракет могли стать ангары, в которых размещались истребители F-16. Кроме этого, в городе Запорожье произошли удары новыми ФАБ с использованием управляемых модулей, в результате чего был поражен объект, связанный с производством БПЛА на предприятии «Мотор Сич».
Ростовская и Курская области
На территории Ростовской области, под Новошахтинском, ночью было уничтожено шесть украинских БПЛА. Падение обломков привело к возгоранию травы на поле, которое было быстро ликвидировано спасательными службами.
В Суджанском районе Курской области с боями удалось продвинуться в районе населенного пункта Плехово, отражая четыре контратаки ВСУ. На кореневском участке идет операция по зачистке лесных массивов от врага, а в Глушковском районе были сорваны три попытки прорыва ВСУ к населенному пункту Веселое.
Покровское и донецкое направления
На покровском направлении армия России продолжает наступление на Мирноград. Заняты восточная и центральная части Николаевки, в то время как ведутся штурмовые действия в западном и северном направлениях. В Красном Яре российские подразделения сумели продвинуться в центральную часть населенного пункта, а на юге в Горняке войска укрепляются на окраинах, что сопровождается ударами по позициям ВСУ.
В Угледаре штурмовые группы российской армии смогли занять несколько домов в восточной части города. Западная часть остается под непрерывными ударами с применением ФАБ и реактивных систем залпового огня.
Времевское направление и харьковский фронт
На времевском направлении фронт также начал двигаться. Армия России установила контроль над позициями севернее Старомайорского на участке шириной до 4,5 километра.
Харьковский фронт показывает также отсутствие значительных изменений. Продолжаются боевые действия в Волчанске и в районе Глубокого.
Белгородская область
В Белгородской области зафиксирован случай, когда трактор наехал на взрывное устройство в районе села Графовка. Пострадал тракторист. В Шебекинском городском округе сообщается об обстрелах населенных пунктов Белянка и Безлюдовка. В селе Муром произошло возгорание частного дома в результате атаки FPV-дрона.
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