Вооруженным силам Российской Федерации удалось уничтожить укрепрайон и опорный пункт ВСУ севернее Нестерянки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, украинские солдаты удерживали его с лета 2022 года.
«Есть успехи на ореховском направлении запорожского фронта. Наши войска точными ударами уничтожили укрепрайон ВСУ с опорным пунктом севернее Нестерянки, который они удерживали больше двух лет», — сообщил Рогов ТАСС. По его словам, в результате уничтожения укрепрайона российским военным удалось продвинуться на ореховском направлении.
Рогов отметил, что на данном участке фронта у ВСУ больше нет подобных укреплений. Он уточнил, что уничтоженный укрепрайон давал противнику возможность контролировать большой участок на ореховском направлении, сейчас ВСУ ее лишились.
Ранее на ореховском участке в Запорожской области операторы FPV-дронов из 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно уничтожили опорный пункт ВСУ. Это помогло продвижению пехоты ВС РФ на новые позиции. Также противник лишился системы связи.
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