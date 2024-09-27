Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Нестерянки

Российские войска уничтожили укрепрайон уВСУ у Нестерянки
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ВС РФ продвигаются на Ореховском направлении, заявил Рогов
ВС РФ продвигаются на Ореховском направлении, заявил Рогов Фото:
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Вооруженным силам Российской Федерации удалось уничтожить укрепрайон и опорный пункт ВСУ севернее Нестерянки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, украинские солдаты удерживали его с лета 2022 года.

«Есть успехи на ореховском направлении запорожского фронта. Наши войска точными ударами уничтожили укрепрайон ВСУ с опорным пунктом севернее Нестерянки, который они удерживали больше двух лет», — сообщил Рогов ТАСС. По его словам, в результате уничтожения укрепрайона российским военным удалось продвинуться на ореховском направлении.

Рогов отметил, что на данном участке фронта у ВСУ больше нет подобных укреплений. Он уточнил, что уничтоженный укрепрайон давал противнику возможность контролировать большой участок на ореховском направлении, сейчас ВСУ ее лишились.

Ранее на ореховском участке в Запорожской области операторы FPV-дронов из 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно уничтожили опорный пункт ВСУ. Это помогло продвижению пехоты ВС РФ на новые позиции. Также противник лишился системы связи.

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Вооруженным силам Российской Федерации удалось уничтожить укрепрайон и опорный пункт ВСУ севернее Нестерянки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, украинские солдаты удерживали его с лета 2022 года. «Есть успехи на ореховском направлении запорожского фронта. Наши войска точными ударами уничтожили укрепрайон ВСУ с опорным пунктом севернее Нестерянки, который они удерживали больше двух лет», — сообщил Рогов ТАСС. По его словам, в результате уничтожения укрепрайона российским военным удалось продвинуться на ореховском направлении. Рогов отметил, что на данном участке фронта у ВСУ больше нет подобных укреплений. Он уточнил, что уничтоженный укрепрайон давал противнику возможность контролировать большой участок на ореховском направлении, сейчас ВСУ ее лишились. Ранее на ореховском участке в Запорожской области операторы FPV-дронов из 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно уничтожили опорный пункт ВСУ. Это помогло продвижению пехоты ВС РФ на новые позиции. Также противник лишился системы связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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