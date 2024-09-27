В Дагестане ввели режим ЧС из-за взрывов на АЗС

28 сентября 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Границы ЧС определены в пределах территории села Агачаул Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы В Карабудахкентском районе Дагестана объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщает администрация региона. «Режим ЧС введен на территории Карабудахкентского района Дагестана, где взорвалась АЗС», — отмечают власти. Границы ЧС определены в пределах территории МО «Село Агачаул». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карабудахкентском районе Дагестана объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщает администрация региона. «Режим ЧС введен на территории Карабудахкентского района Дагестана, где взорвалась АЗС», — отмечают власти. Границы ЧС определены в пределах территории МО «Село Агачаул».