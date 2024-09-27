27 сентября 2024

В Дагестане ввели режим ЧС из-за взрывов на АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , мчс, дым, пожар, покрышки, тушение огня, огонь, сотрудники мчс, чс, возгорание, покрышки автомобильные, пожарные
Границы ЧС определены в пределах территории села Агачаул Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

В Карабудахкентском районе Дагестана объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщает администрация региона.

«Режим ЧС введен на территории Карабудахкентского района Дагестана, где взорвалась АЗС», — отмечают власти. Границы ЧС определены в пределах территории МО «Село Агачаул».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Карабудахкентском районе Дагестана объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщает администрация региона. «Режим ЧС введен на территории Карабудахкентского района Дагестана, где взорвалась АЗС», — отмечают власти. Границы ЧС определены в пределах территории МО «Село Агачаул».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...