В Дагестане ввели режим ЧС из-за взрывов на АЗС

Границы ЧС определены в пределах территории села Агачаул
новость из сюжетаНа АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы
В Карабудахкентском районе Дагестана объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщает администрация региона.
«Режим ЧС введен на территории Карабудахкентского района Дагестана, где взорвалась АЗС», —
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