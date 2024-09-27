27 сентября 2024

Курганский подросток на квадроцикле наехал на девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает причины ДТП
Полиция устанавливает причины ДТП Фото:

В курганской деревне Обрядовка подросток на квадроцикле совершил наезд на школьницу. Об этом сообщили представители полиции.

«В деревне Обрядовка в Притобольном округе 27 сентября 13-летний школьник, управляя квадроциклом Nes Thunde, допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая шла по улице Центральной. В результате ДТП пешеход с травмами обратилась в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области».

Уточняется, что подросток ехал на квадроцикле без прав и шлема. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, отметили в полиции.

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В курганской деревне Обрядовка подросток на квадроцикле совершил наезд на школьницу. Об этом сообщили представители полиции. «В деревне Обрядовка в Притобольном округе 27 сентября 13-летний школьник, управляя квадроциклом Nes Thunde, допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая шла по улице Центральной. В результате ДТП пешеход с травмами обратилась в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области». Уточняется, что подросток ехал на квадроцикле без прав и шлема. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, отметили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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