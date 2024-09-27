Курганский подросток на квадроцикле наехал на девочку

Полиция устанавливает причины ДТП
В курганской деревне Обрядовка подросток на квадроцикле совершил наезд на школьницу. Об этом сообщили представители полиции.
«В деревне Обрядовка в Притобольном округе 27 сентября 13-летний школьник, управляя квадроциклом Nes Thunde, допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая шла по улице Центральной. В результате ДТП пешеход с травмами обратилась в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области».
Уточняется, что подросток ехал на квадроцикле без прав и шлема. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, отметили в полиции.
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