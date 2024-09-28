Губернатор ХМАО Кухарук согласовал кандидатуру мэра Нефтеюганска. Инсайд

Замглавы Макеевки Чекунов согласован губернатором ХМАО на пост мэра Нефтеюганска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО определились с фаворитом гонки за пост главы администрации Нефтеюганска
Власти ХМАО определились с фаворитом гонки за пост главы администрации Нефтеюганска Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласовал замглавы Макеевки Юрия Чекунова на пост мэра Нефтеюганска. Источник URA.RU в окружном политическом истеблишменте сообщает, что у главы региона с кандидатом была личная встреча.

«Кухарук согласовал Чекунова на пост главы Нефтеюганска. Внупол называет это решение компромиссным и для теневого главы города — депутата думы ХМАО Степана Пыталева, и для окружных элит», — сообщает инсайдер.

Чекунов стал финалистом конкурса «Лидеры России». Имеет множество наград, ветеран боевых действий. До работы в ДНР почти 10 лет возглавлял югорский «Центроспас». В Макеевке, которая является подшефной территорией для Югры, Чекунов отвечал на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий. 

Ранее URA.RU писало, что сургутский бизнесмен Евгений Городилов пытается сорвать четвертую попытку выборов мэра Нефтеюганска. Он пожаловался в прокуратуру на их нелегитимность.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласовал замглавы Макеевки Юрия Чекунова на пост мэра Нефтеюганска. Источник URA.RU в окружном политическом истеблишменте сообщает, что у главы региона с кандидатом была личная встреча. «Кухарук согласовал Чекунова на пост главы Нефтеюганска. Внупол называет это решение компромиссным и для теневого главы города — депутата думы ХМАО Степана Пыталева, и для окружных элит», — сообщает инсайдер. Чекунов стал финалистом конкурса «Лидеры России». Имеет множество наград, ветеран боевых действий. До работы в ДНР почти 10 лет возглавлял югорский «Центроспас». В Макеевке, которая является подшефной территорией для Югры, Чекунов отвечал на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий.  Ранее URA.RU писало, что сургутский бизнесмен Евгений Городилов пытается сорвать четвертую попытку выборов мэра Нефтеюганска. Он пожаловался в прокуратуру на их нелегитимность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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