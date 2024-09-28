Губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласовал замглавы Макеевки Юрия Чекунова на пост мэра Нефтеюганска. Источник URA.RU в окружном политическом истеблишменте сообщает, что у главы региона с кандидатом была личная встреча.
«Кухарук согласовал Чекунова на пост главы Нефтеюганска. Внупол называет это решение компромиссным и для теневого главы города — депутата думы ХМАО Степана Пыталева, и для окружных элит», — сообщает инсайдер.
Чекунов стал финалистом конкурса «Лидеры России». Имеет множество наград, ветеран боевых действий. До работы в ДНР почти 10 лет возглавлял югорский «Центроспас». В Макеевке, которая является подшефной территорией для Югры, Чекунов отвечал на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий.
Ранее URA.RU писало, что сургутский бизнесмен Евгений Городилов пытается сорвать четвертую попытку выборов мэра Нефтеюганска. Он пожаловался в прокуратуру на их нелегитимность.
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