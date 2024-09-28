Пострадавшим от взрыва в Дагестане выплатят один миллион рублей

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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что семьи погибших на АЗС и пострадавшие при аварии получат компенсацию
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что семьи погибших на АЗС и пострадавшие при аварии получат компенсацию Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Семьи погибших при взрыве на АЗС около Махачкалы получат компенсацию в размере одного миллиона рублей, пострадавшие — в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Об этом заявил глава республики Дагестан.

«Правительство региона уже вчера предложило вариант по мерам поддержки <…> По 1 миллиона рублей мы выделяем семьям погибших и от 250 тысяч до 500 тысяч — пострадавшим в зависимости от травм», — передали в ТАСС слова Сергея Меликова. 

Вечером 27 сентября в пригороде Махачкалы произошел взрыв на АЗС. В результате этого погибли 13 человек, из них — двое детей. Еще четыре человека пострадали и находятся на стационарном лечении в Махачкале. 

В Дагестане 28 сентября объявлен днем траура. Меликов заявил, что обстоятельства взрыва будут выяснены, виновные понесут наказание.

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Семьи погибших при взрыве на АЗС около Махачкалы получат компенсацию в размере одного миллиона рублей, пострадавшие — в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Об этом заявил глава республики Дагестан. «Правительство региона уже вчера предложило вариант по мерам поддержки <…> По 1 миллиона рублей мы выделяем семьям погибших и от 250 тысяч до 500 тысяч — пострадавшим в зависимости от травм», — передали в ТАСС слова Сергея Меликова.  Вечером 27 сентября в пригороде Махачкалы произошел взрыв на АЗС. В результате этого погибли 13 человек, из них — двое детей. Еще четыре человека пострадали и находятся на стационарном лечении в Махачкале.  В Дагестане 28 сентября объявлен днем траура. Меликов заявил, что обстоятельства взрыва будут выяснены, виновные понесут наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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