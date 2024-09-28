Пострадавшим от взрыва в Дагестане выплатят один миллион рублей

Семьи погибших при взрыве на АЗС около Махачкалы получат компенсацию в размере одного миллиона рублей, пострадавшие — в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Об этом заявил глава республики Дагестан.
«Правительство региона уже вчера предложило вариант по мерам поддержки <…> По 1 миллиона рублей мы выделяем семьям погибших и от 250 тысяч до 500 тысяч — пострадавшим в зависимости от травм», — передали в ТАСС слова Сергея Меликова.
Вечером 27 сентября в пригороде Махачкалы произошел взрыв на АЗС. В результате этого погибли 13 человек, из них — двое детей. Еще четыре человека пострадали и находятся на стационарном лечении в Махачкале.
В Дагестане 28 сентября объявлен днем траура. Меликов заявил, что обстоятельства взрыва будут выяснены, виновные понесут наказание.
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