27 сентября 2024

В ЯНАО произошло ДТП с пострадавшим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе Ноябрьск – Вынгапуровский в ДТП пострадал человек
На трассе Ноябрьск – Вынгапуровский в ДТП пострадал человек Фото:

На трассе Ноябрьск — Вынгапуровский столкнулись автомобили «Toyota» и «УРАЛ». В результате ДТП водитель иномарки доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«На автодороге „Ноябрьск — Вынгапуровский“ произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП водитель иномарки доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель «Toyota» не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего въехал «УРАЛ», находящийся впереди. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ДТП на трассе Ноябрьск – Вынгапуровский
ДТП на трассе Ноябрьск – Вынгапуровский
Фото:
ДТП на трассе Ноябрьск – Вынгапуровский
ДТП на трассе Ноябрьск – Вынгапуровский
Фото:

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На трассе Ноябрьск — Вынгапуровский столкнулись автомобили «Toyota» и «УРАЛ». В результате ДТП водитель иномарки доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «На автодороге „Ноябрьск — Вынгапуровский“ произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП водитель иномарки доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель «Toyota» не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего въехал «УРАЛ», находящийся впереди. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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