На трассе Ноябрьск – Вынгапуровский в ДТП пострадал человек
На трассе Ноябрьск — Вынгапуровский столкнулись автомобили «Toyota» и «УРАЛ». В результате ДТП водитель иномарки доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.
«На автодороге „Ноябрьск — Вынгапуровский“ произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП водитель иномарки доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, водитель «Toyota» не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего въехал «УРАЛ», находящийся впереди. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
ДТП на трассе Ноябрьск – Вынгапуровский
ДТП на трассе Ноябрьск – Вынгапуровский
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