28 сентября 2024

Избитая в Ульяновске пенсионерка получит деньги от Никаса Сафронова

© Служба новостей «URA.RU»
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Никас Сафронов хочет найти хозяев этого магазина и попросить разрешить продавать бабушке цветы
Никас Сафронов хочет найти хозяев этого магазина и попросить разрешить продавать бабушке цветы Фото:

Известный российский художник Никас Сафронов объявил о своем намерении помочь пенсионерке из Ульяновска, которая стала жертвой нападения. Сафронов пообещал передать женщине, продававшей цветы у входа в магазин, 100 тысяч рублей.

«Я увидел историю избиения бабушки, которая потрясла меня так же, как и всех жителей нашей страны. Как почетный гражданин города Ульяновск, я хочу выделить ей на реабилитацию сто тысяч рублей. Также хочу найти хозяев этого магазина и попросить разрешить продавать ей цветы внутри круглый год», — cказал Сафронов на видео, опубликованном в telegram-канале Mash.

Ранее URA.RU писало о задержании хулигана, который избил старушку-цветочницу в Ульяновске. До этого издание «Улпресса» сообщало, что в Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в магазин. Он ударил ее несколько раз по лицу. Мотивы нападавшего неизвестны.

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Известный российский художник Никас Сафронов объявил о своем намерении помочь пенсионерке из Ульяновска, которая стала жертвой нападения. Сафронов пообещал передать женщине, продававшей цветы у входа в магазин, 100 тысяч рублей. «Я увидел историю избиения бабушки, которая потрясла меня так же, как и всех жителей нашей страны. Как почетный гражданин города Ульяновск, я хочу выделить ей на реабилитацию сто тысяч рублей. Также хочу найти хозяев этого магазина и попросить разрешить продавать ей цветы внутри круглый год», — cказал Сафронов на видео, опубликованном в telegram-канале Mash. Ранее URA.RU писало о задержании хулигана, который избил старушку-цветочницу в Ульяновске. До этого издание «Улпресса» сообщало, что в Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в магазин. Он ударил ее несколько раз по лицу. Мотивы нападавшего неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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