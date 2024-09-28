Избитая в Ульяновске пенсионерка получит деньги от Никаса Сафронова

Известный российский художник Никас Сафронов объявил о своем намерении помочь пенсионерке из Ульяновска, которая стала жертвой нападения. Сафронов пообещал передать женщине, продававшей цветы у входа в магазин, 100 тысяч рублей.
«Я увидел историю избиения бабушки, которая потрясла меня так же, как и всех жителей нашей страны. Как почетный гражданин города Ульяновск, я хочу выделить ей на реабилитацию сто тысяч рублей. Также хочу найти хозяев этого магазина и попросить разрешить продавать ей цветы внутри круглый год», — cказал Сафронов на видео, опубликованном в telegram-канале Mash.
Ранее URA.RU писало о задержании хулигана, который избил старушку-цветочницу в Ульяновске. До этого издание «Улпресса» сообщало, что в Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в магазин. Он ударил ее несколько раз по лицу. Мотивы нападавшего неизвестны.
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