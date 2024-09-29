За ночь в Ростовской области сбили 18 беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, бла, stock, дрон
В Ростовской области сбили 18 беспилотников за ночь 29 сентября Фото:

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Новость по теме
ВСУ пытались атаковать четыре региона России: главное за ночь 29 сентября

«Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА», — написал губернатор в Telegram. Большинство целей сбили в Миллеровском районе — 18 штук. Еще пять — на юго-западе региона. По словам Голубева, разрушений и пострадавших на земле нет.

Также ночью сообщалось об атаках в Воронеже. Местные жители сообщали, что слышали взрывы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. «Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА», — написал губернатор в Telegram. Большинство целей сбили в Миллеровском районе — 18 штук. Еще пять — на юго-западе региона. По словам Голубева, разрушений и пострадавших на земле нет. Также ночью сообщалось об атаках в Воронеже. Местные жители сообщали, что слышали взрывы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...