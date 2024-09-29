За ночь в Ростовской области сбили 18 беспилотников

В Ростовской области сбили 18 беспилотников за ночь 29 сентября
За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
«Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА», — написал губернатор в Telegram. Большинство целей сбили в Миллеровском районе — 18 штук. Еще пять — на юго-западе региона. По словам Голубева, разрушений и пострадавших на земле нет.
Также ночью сообщалось об атаках в Воронеже. Местные жители сообщали, что слышали взрывы.
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