За ночь в Ростовской области сбили 18 беспилотников

29 сентября 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

В Ростовской области сбили 18 беспилотников за ночь 29 сентября Фото: 354th Mobile Public Affairs Detachment / Pfc. Justin Snyder За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Новость по теме ВСУ пытались атаковать четыре региона России: главное за ночь 29 сентября «Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА», — написал губернатор в Telegram. Большинство целей сбили в Миллеровском районе — 18 штук. Еще пять — на юго-западе региона. По словам Голубева, разрушений и пострадавших на земле нет. Также ночью сообщалось об атаках в Воронеже. Местные жители сообщали, что слышали взрывы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. «Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА», — написал губернатор в Telegram. Большинство целей сбили в Миллеровском районе — 18 штук. Еще пять — на юго-западе региона. По словам Голубева, разрушений и пострадавших на земле нет. Также ночью сообщалось об атаках в Воронеже. Местные жители сообщали, что слышали взрывы.