Допрошен производитель дихлофоса, от которого погибли дети под Красноярском

Представитель изготовителя дихлофоса «Варан», от которого погибли дети, допрошен в качестве свидетеля, а продукция компании изъята для химической экспертизы. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.
«Представитель производителя дихлофоса допрошен в качестве свидетеля после гибели четверых детей под Красноярском <...> Продукция изготовителя дихлофоса изъята для исследований», — передали в ТАСС заявление СК России. Были изъяты также другие товары изготовителя, среди которых антистатики, освежители воздуха, репелленты против насекомых, бытовые полироли.
В Красноярском крае семья из шести человек обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту 21 сентября. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Красноярск. Четверых детей спасти не удалось. Следствие предполагало, что трагедия произошла из-за дихлофоса, вещества которого попали в еду.
Отец на повторном допросе признался, что сам распылил дихлофос в доме и плохо проветрил помещение. При этом он единственный во всей семье, кто выпил таблетку от боли в желудке, когда почувствовал недомогание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.