Допрошен производитель дихлофоса, от которого погибли дети под Красноярском

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СК России допросил представителя производителя дихлофоса, из-за которого отравилась семья под Красноярском
СК России допросил представителя производителя дихлофоса, из-за которого отравилась семья под Красноярском Фото:

Представитель изготовителя дихлофоса «Варан», от которого погибли дети, допрошен в качестве свидетеля, а продукция компании изъята для химической экспертизы. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

«Представитель производителя дихлофоса допрошен в качестве свидетеля после гибели четверых детей под Красноярском <...> Продукция изготовителя дихлофоса изъята для исследований», — передали в ТАСС заявление СК России. Были изъяты также другие товары изготовителя, среди которых антистатики, освежители воздуха, репелленты против насекомых, бытовые полироли.

В Красноярском крае семья из шести человек обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту 21 сентября. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Красноярск. Четверых детей спасти не удалось. Следствие предполагало, что трагедия произошла из-за дихлофоса, вещества которого попали в еду.

Отец на повторном допросе признался, что сам распылил дихлофос в доме и плохо проветрил помещение. При этом он единственный во всей семье, кто выпил таблетку от боли в желудке, когда почувствовал недомогание.

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Представитель изготовителя дихлофоса «Варан», от которого погибли дети, допрошен в качестве свидетеля, а продукция компании изъята для химической экспертизы. Об этом заявили в Следственном комитете РФ. «Представитель производителя дихлофоса допрошен в качестве свидетеля после гибели четверых детей под Красноярском <...> Продукция изготовителя дихлофоса изъята для исследований», — передали в ТАСС заявление СК России. Были изъяты также другие товары изготовителя, среди которых антистатики, освежители воздуха, репелленты против насекомых, бытовые полироли. В Красноярском крае семья из шести человек обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту 21 сентября. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Красноярск. Четверых детей спасти не удалось. Следствие предполагало, что трагедия произошла из-за дихлофоса, вещества которого попали в еду. Отец на повторном допросе признался, что сам распылил дихлофос в доме и плохо проветрил помещение. При этом он единственный во всей семье, кто выпил таблетку от боли в желудке, когда почувствовал недомогание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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