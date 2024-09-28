Отец детей, погибших под Красноярском, признался, что сам распылил дихлофос

28 сентября 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Глава семьи, в которой погибли дети, рассказал, что сам распылил дихлофос Фото: Илья Московец © URA.RU Отец детей, которые погибли в Красноярском крае, признался, что сам распилил дихлофос в доме. Мужчина обработал все комнаты средством от насекомых и не проветривал помещение. «Во время повторного допроса 34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых „Варан“ во всех комнатах и плохо проветрил дом — была открыта только маленькая форточка», — пишет telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные данные. Мужчина единственный выпил таблетку от живота, когда стало плохо. Сообщается, что глава семьи может быть привлечен к уголовной ответственности по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет Life.ru . В Красноярском крае семья из шести человек обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту 21 сентября. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Красноярск. Четверых детей спасти не удалось. Следствие предполагает, что трагедия произошла из-за дихлофоса, вещества которого попали в еду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец детей, которые погибли в Красноярском крае, признался, что сам распилил дихлофос в доме. Мужчина обработал все комнаты средством от насекомых и не проветривал помещение. «Во время повторного допроса 34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых „Варан“ во всех комнатах и плохо проветрил дом — была открыта только маленькая форточка», — пишет telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные данные. Мужчина единственный выпил таблетку от живота, когда стало плохо. Сообщается, что глава семьи может быть привлечен к уголовной ответственности по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет Life.ru. В Красноярском крае семья из шести человек обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту 21 сентября. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Красноярск. Четверых детей спасти не удалось. Следствие предполагает, что трагедия произошла из-за дихлофоса, вещества которого попали в еду.