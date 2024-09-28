Отец детей, погибших под Красноярском, признался, что сам распылил дихлофос

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , следственный комитет, ск рф, оцепление, следственный комитет рф, следственные действия
Глава семьи, в которой погибли дети, рассказал, что сам распылил дихлофос Фото:

Отец детей, которые погибли в Красноярском крае, признался, что сам распилил дихлофос в доме. Мужчина обработал все комнаты средством от насекомых и не проветривал помещение.

«Во время повторного допроса 34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых „Варан“ во всех комнатах и плохо проветрил дом — была открыта только маленькая форточка», — пишет telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные данные.

Мужчина единственный выпил таблетку от живота, когда стало плохо. Сообщается, что глава семьи может быть привлечен к уголовной ответственности по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет Life.ru.

В Красноярском крае семья из шести человек обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту 21 сентября. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Красноярск. Четверых детей спасти не удалось. Следствие предполагает, что трагедия произошла из-за дихлофоса, вещества которого попали в еду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец детей, которые погибли в Красноярском крае, признался, что сам распилил дихлофос в доме. Мужчина обработал все комнаты средством от насекомых и не проветривал помещение. «Во время повторного допроса 34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых „Варан“ во всех комнатах и плохо проветрил дом — была открыта только маленькая форточка», — пишет telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные данные. Мужчина единственный выпил таблетку от живота, когда стало плохо. Сообщается, что глава семьи может быть привлечен к уголовной ответственности по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет Life.ru. В Красноярском крае семья из шести человек обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту 21 сентября. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Красноярск. Четверых детей спасти не удалось. Следствие предполагает, что трагедия произошла из-за дихлофоса, вещества которого попали в еду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...