Отец детей, погибших под Красноярском, признался, что сам распылил дихлофос

Отец детей, которые погибли в Красноярском крае, признался, что сам распилил дихлофос в доме. Мужчина обработал все комнаты средством от насекомых и не проветривал помещение.
«Во время повторного допроса 34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых „Варан“ во всех комнатах и плохо проветрил дом — была открыта только маленькая форточка», — пишет telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные данные.
Мужчина единственный выпил таблетку от живота, когда стало плохо. Сообщается, что глава семьи может быть привлечен к уголовной ответственности по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет
В Красноярском крае семья из шести человек обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту 21 сентября. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Красноярск. Четверых детей спасти не удалось. Следствие предполагает, что трагедия произошла из-за дихлофоса, вещества которого попали в еду.
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