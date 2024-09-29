Появилось видео сгоревшей дотла фуры после аварии с автобусом на Кубани

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В результате ДТП машины загорелись, пожар локализован специалистами
В результате ДТП машины загорелись, пожар локализован специалистами Фото:

В результате столкновения фуры и автобуса под Краснодаром грузовой автомобиль получил значительные повреждения. Об этом сообщил telegram-канал Shot и опубликовал видео с места событий.

«На видео та самая фура, которая врезалась в автобус на трассе в Краснодарском крае. Грузовик буквально разнесло на части в результате страшной аварии», — написали авторы поста и прикрепили кадры с места происшествия.

Ранее МЧС сообщило о погибшем в результате ДТП водителе автобуса. На месте аварии работают специалисты. 12 бригад скорой помощи были отправлены для помощи пострадавшим.

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В результате столкновения фуры и автобуса под Краснодаром грузовой автомобиль получил значительные повреждения. Об этом сообщил telegram-канал Shot и опубликовал видео с места событий. «На видео та самая фура, которая врезалась в автобус на трассе в Краснодарском крае. Грузовик буквально разнесло на части в результате страшной аварии», — написали авторы поста и прикрепили кадры с места происшествия. Ранее МЧС сообщило о погибшем в результате ДТП водителе автобуса. На месте аварии работают специалисты. 12 бригад скорой помощи были отправлены для помощи пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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