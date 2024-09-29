Появилось видео сгоревшей дотла фуры после аварии с автобусом на Кубани

В результате ДТП машины загорелись, пожар локализован специалистами
В результате столкновения фуры и автобуса под Краснодаром грузовой автомобиль получил значительные повреждения. Об этом сообщил telegram-канал Shot и опубликовал видео с места событий.
«На видео та самая фура, которая врезалась в автобус на трассе в Краснодарском крае. Грузовик буквально разнесло на части в результате страшной аварии», — написали авторы поста и прикрепили кадры с места происшествия.
Ранее МЧС сообщило о погибшем в результате ДТП водителе автобуса. На месте аварии работают специалисты. 12 бригад скорой помощи были отправлены для помощи пострадавшим.
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