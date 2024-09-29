В «Хезболле» назначили нового руководителя на место погибшего Насраллы

Ливанскую группировку «Хезболла» возглавил бывший глава исполнительного комитета организации Хашем Сафиеддин. Он заменит погибшего Хасана Насраллу.
«Совет шуры — главный руководящий орган „Хезболлах“ — избрал новым генеральным секретарем ливанской шиитской партии Хашема Сафиеддина. Он раньше занимал пост главы исполнительного комитета», — передает телеканал Al Arabiya.
Тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы было найдено 29 сентября в южном пригороде Бейрута. Прямых ранений на его теле обнаружено не было. Израильская армия ЦАХАЛ взяла на себя ответственность за ликвидацию.
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