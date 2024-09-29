29 сентября 2024

В «Хезболле» назначили нового руководителя на место погибшего Насраллы

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Ответственность за убийство лидера "Хезболлы" взяла на себя израильская армия
Ответственность за убийство лидера "Хезболлы" взяла на себя израильская армия Фото:

Ливанскую группировку «Хезболла» возглавил бывший глава исполнительного комитета организации Хашем Сафиеддин. Он заменит погибшего Хасана Насраллу.

«Совет шуры — главный руководящий орган „Хезболлах“ — избрал новым генеральным секретарем ливанской шиитской партии Хашема Сафиеддина. Он раньше занимал пост главы исполнительного комитета», — передает телеканал Al Arabiya.

Тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы было найдено 29 сентября в южном пригороде Бейрута. Прямых ранений на его теле обнаружено не было. Израильская армия ЦАХАЛ взяла на себя ответственность за ликвидацию.

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Ливанскую группировку «Хезболла» возглавил бывший глава исполнительного комитета организации Хашем Сафиеддин. Он заменит погибшего Хасана Насраллу. «Совет шуры — главный руководящий орган „Хезболлах“ — избрал новым генеральным секретарем ливанской шиитской партии Хашема Сафиеддина. Он раньше занимал пост главы исполнительного комитета», — передает телеканал Al Arabiya. Тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы было найдено 29 сентября в южном пригороде Бейрута. Прямых ранений на его теле обнаружено не было. Израильская армия ЦАХАЛ взяла на себя ответственность за ликвидацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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