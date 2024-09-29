В южном пригороде Бейрута найдено тело генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Прямых ранений на его тебе не обнаружено.
«Тело лидера „Хезболлы“ Сайеда Хасана Насраллы было извлечено с места израильской авиаудара по южным пригородам Бейрута и находится в целости и сохранности», — пишет Reuters со ссылкой на источники. В материале уточняется, что причиной смерти Насраллы, вероятнее всего, стала тупая травма из-за сильного взрыва.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В южном пригороде Бейрута найдено тело генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Прямых ранений на его тебе не обнаружено. «Тело лидера „Хезболлы“ Сайеда Хасана Насраллы было извлечено с места израильской авиаудара по южным пригородам Бейрута и находится в целости и сохранности», — пишет Reuters со ссылкой на источники. В материале уточняется, что причиной смерти Насраллы, вероятнее всего, стала тупая травма из-за сильного взрыва. Ранее в ЦАХАЛе назвали причину уничтожения лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израиль ликвидировал его, так как он готовил обширные запасы вооружения для конфликта.