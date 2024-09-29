Reuters: в Бейруте нашли тело лидера «Хезболы» Хасана Насраллы. Видео

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Хасан Насралла был убит 27 сентября Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В южном пригороде Бейрута найдено тело генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Прямых ранений на его тебе не обнаружено.

«Тело лидера „Хезболлы“ Сайеда Хасана Насраллы было извлечено с места израильской авиаудара по южным пригородам Бейрута и находится в целости и сохранности», — пишет Reuters со ссылкой на источники. В материале уточняется, что причиной смерти Насраллы, вероятнее всего, стала тупая травма из-за сильного взрыва.

Ранее в ЦАХАЛе назвали причину уничтожения лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израиль ликвидировал его, так как он готовил обширные запасы вооружения для конфликта.

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В южном пригороде Бейрута найдено тело генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Прямых ранений на его тебе не обнаружено. «Тело лидера „Хезболлы“ Сайеда Хасана Насраллы было извлечено с места израильской авиаудара по южным пригородам Бейрута и находится в целости и сохранности», — пишет Reuters со ссылкой на источники. В материале уточняется, что причиной смерти Насраллы, вероятнее всего, стала тупая травма из-за сильного взрыва. Ранее в ЦАХАЛе назвали причину уничтожения лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израиль ликвидировал его, так как он готовил обширные запасы вооружения для конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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