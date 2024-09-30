Прокуратура проводит проверку после гибели человека при пожаре в ЖК Москвы

30 сентября 2024 в 08:32 Размер текста - 17 +

Ход проверки по факту пожара в ЖК находится на контроле прокуратуры, координирует работу Алексей Дудкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом комплексе «Селигер сити» в Москве и гибели человека. Об этом сообщили в московской прокуратуре. «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — передает московская прокуратура в telegram-канале . Отмечается, что координирует работу правоохранителей и экстренных служб Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин. Ранее МЧС России сообщили, что в результате возгорание в московском ЖК погиб один человек, передает MK.RU . Пожар произошел, по предварительной информации, из-за взрыва газовых баллонов в одной из квартир, в которой шел ремонт. На данный момент возгорание ликвидировано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом комплексе «Селигер сити» в Москве и гибели человека. Об этом сообщили в московской прокуратуре. «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — передает московская прокуратура в telegram-канале. Отмечается, что координирует работу правоохранителей и экстренных служб Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин. Ранее МЧС России сообщили, что в результате возгорание в московском ЖК погиб один человек, передает MK.RU. Пожар произошел, по предварительной информации, из-за взрыва газовых баллонов в одной из квартир, в которой шел ремонт. На данный момент возгорание ликвидировано.