Прокуратура проводит проверку после гибели человека при пожаре в ЖК Москвы

Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом комплексе «Селигер сити» в Москве и гибели человека. Об этом сообщили в московской прокуратуре.
«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — передает московская прокуратура в telegram-канале. Отмечается, что координирует работу правоохранителей и экстренных служб Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.
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Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом комплексе «Селигер сити» в Москве и гибели человека. Об этом сообщили в московской прокуратуре. «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — передает московская прокуратура в telegram-канале. Отмечается, что координирует работу правоохранителей и экстренных служб Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин. Ранее МЧС России сообщили, что в результате возгорание в московском ЖК погиб один человек, передает MK.RU. Пожар произошел, по предварительной информации, из-за взрыва газовых баллонов в одной из квартир, в которой шел ремонт. На данный момент возгорание ликвидировано.