Прокуратура проводит проверку после гибели человека при пожаре в ЖК Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое судебное заседание по делу Федотовой Анны. Курган, прокуратура
Ход проверки по факту пожара в ЖК находится на контроле прокуратуры, координирует работу Алексей Дудкин Фото:

Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом комплексе «Селигер сити» в Москве и гибели человека. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — передает московская прокуратура в telegram-канале. Отмечается, что координирует работу правоохранителей и экстренных служб Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.

Ранее МЧС России сообщили, что в результате возгорание в московском ЖК погиб один человек, передает MK.RU. Пожар произошел, по предварительной информации, из-за взрыва газовых баллонов в одной из квартир, в которой шел ремонт. На данный момент возгорание ликвидировано.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом комплексе «Селигер сити» в Москве и гибели человека. Об этом сообщили в московской прокуратуре. «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — передает московская прокуратура в telegram-канале. Отмечается, что координирует работу правоохранителей и экстренных служб Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин. Ранее МЧС России сообщили, что в результате возгорание в московском ЖК погиб один человек, передает MK.RU. Пожар произошел, по предварительной информации, из-за взрыва газовых баллонов в одной из квартир, в которой шел ремонт. На данный момент возгорание ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...