Паромы на переправе «Салехард — Лабытнанги» прекратили работу

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Паромы и суда в ЯНАО встали из-за ветра
Паромы и суда в ЯНАО встали из-за ветра Фото:

На переправе «Салехард — Лабытнанги» скапливается очередь из машин — паромы временно приостановили работу. Об этом сообщили в дептранспорта округа.

«Паромная переправа временно приостановила свою работу из-за усиления ветра», — написали в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Также за работой переправы можно наблюдать в онлайн-режиме.

Обновлено в 17:14: на линии работают два парома. «Перевозят пассажиров и легковые автомобили», — сообщили в дептранспорта ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале из-за плохих погодных условий 30 сентября и 1 октября может быть приостановлена работа переправы. Скорость ветра 1 и 2 октября достигнет штормовых значений — до 27 метров в секунду. 

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На переправе «Салехард — Лабытнанги» скапливается очередь из машин — паромы временно приостановили работу. Об этом сообщили в дептранспорта округа. «Паромная переправа временно приостановила свою работу из-за усиления ветра», — написали в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Также за работой переправы можно наблюдать в онлайн-режиме. Обновлено в 17:14: на линии работают два парома. «Перевозят пассажиров и легковые автомобили», — сообщили в дептранспорта ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале из-за плохих погодных условий 30 сентября и 1 октября может быть приостановлена работа переправы. Скорость ветра 1 и 2 октября достигнет штормовых значений — до 27 метров в секунду. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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