Соцзащиту России перезагрузят под запросы участников СВО

Поддержка семей участников СВО будет приоритетной в проекте бюджета-2025

30 сентября 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Меры поддержки участников СВО стали приоритетной статьей расходов бюджета-2025 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы Систему социальной защиты населения в России перезагрузят с учетом потребностей участников спецоперации. Меры поддержки военнослужащих и их семей стали приоритетными в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, который правительство 30 сентября внесло на рассмотрение в Госдуму. Эксперты URA.RU отмечают, что эти расходы идут особой строкой и должны обеспечить всем необходимым людей, защищавших интересы России. Страна должна обеспечить всем необходимым участников боевых действий, которые рискуют жизнью, чтобы достичь целей специальной операции и одержать победу, объяснил депутат Госдумы Евгений Ревенко. «Конечно, это один из наших приоритетов. Государство признательно всем, кто встал на защиту своей страны и ее жителей. Это наша святая обязанность», — сказал парламентарий. Новость по теме Правительство готовит систему господдержки к окончанию спецоперации Эти расходы идут особой строкой в бюджете, поскольку президент России Владимир Путин дал поручение поддержать социально ущемленные слои населения, в том числе и семьи участников боевых действий, полагает директор Центра политической информации Алексей Мухин. «СВО сейчас — одно из направляющих развития гражданского общества. Забота о членах семей участников (военных действий. — Прим. ред.) — это социальные обязательства, которые государство на себя взяло и которые выполняет», — подчеркнул эксперт. Власти России готовятся к возвращению участников СВО к мирной жизни — в стране начали отрабатывать механизмы поддержки участников спецоперации. Ранее правительство приняло целый ряд мер по поддержке военнослужащих. Будет расширен перечень оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военными. Те, кто получил госнаграду или, выполнив боевые задачи, уволен с военной службы, могут списать банковские займы и задолженности за свет, газ и воду. В правительстве предложили дать статус ветерана сотрудникам Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют обязанности в зоне СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Систему социальной защиты населения в России перезагрузят с учетом потребностей участников спецоперации. Меры поддержки военнослужащих и их семей стали приоритетными в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, который правительство 30 сентября внесло на рассмотрение в Госдуму. Эксперты URA.RU отмечают, что эти расходы идут особой строкой и должны обеспечить всем необходимым людей, защищавших интересы России. Страна должна обеспечить всем необходимым участников боевых действий, которые рискуют жизнью, чтобы достичь целей специальной операции и одержать победу, объяснил депутат Госдумы Евгений Ревенко. «Конечно, это один из наших приоритетов. Государство признательно всем, кто встал на защиту своей страны и ее жителей. Это наша святая обязанность», — сказал парламентарий. Эти расходы идут особой строкой в бюджете, поскольку президент России Владимир Путин дал поручение поддержать социально ущемленные слои населения, в том числе и семьи участников боевых действий, полагает директор Центра политической информации Алексей Мухин. «СВО сейчас — одно из направляющих развития гражданского общества. Забота о членах семей участников (военных действий. — Прим. ред.) — это социальные обязательства, которые государство на себя взяло и которые выполняет», — подчеркнул эксперт. Власти России готовятся к возвращению участников СВО к мирной жизни — в стране начали отрабатывать механизмы поддержки участников спецоперации. Ранее правительство приняло целый ряд мер по поддержке военнослужащих. Будет расширен перечень оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военными. Те, кто получил госнаграду или, выполнив боевые задачи, уволен с военной службы, могут списать банковские займы и задолженности за свет, газ и воду. В правительстве предложили дать статус ветерана сотрудникам Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют обязанности в зоне СВО.