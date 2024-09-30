Прямо на сцене тюменце встал на одно колено и достал кольцо
В Тюмени на концерте исполнителя SHAMANа (настоящее имя — Ярослав Дронов) сделал предложение своей возлюбленной. Об это сообщил читатель URA.RU. Певец позвал пару на сцену прямо во время выступления.
«На сцене парень признался своей девушке в любви, встал на одно колено и достал кольцо. Она согласилась выйти за него замуж. Все в зале поздравляли пару и кричали: „Горько“», — рассказал очевидец.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени SHAMAN выступал три дня подряд с новой концертной программой. Все дешевые билеты были раскуплены.
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