Тюменец сделал предложение возлюбленной на концерте SHAMANа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямо на сцене тюменце встал на одно колено и достал кольцо
Прямо на сцене тюменце встал на одно колено и достал кольцо Фото:

В Тюмени на концерте исполнителя SHAMANа (настоящее имя — Ярослав Дронов) сделал предложение своей возлюбленной. Об это сообщил читатель URA.RU. Певец позвал пару на сцену прямо во время выступления.

«На сцене парень признался своей девушке в любви, встал на одно колено и достал кольцо. Она согласилась выйти за него замуж. Все в зале поздравляли пару и кричали: „Горько“», — рассказал очевидец. 

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени SHAMAN выступал три дня подряд с новой концертной программой. Все дешевые билеты были раскуплены.

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В Тюмени на концерте исполнителя SHAMANа (настоящее имя — Ярослав Дронов) сделал предложение своей возлюбленной. Об это сообщил читатель URA.RU. Певец позвал пару на сцену прямо во время выступления. «На сцене парень признался своей девушке в любви, встал на одно колено и достал кольцо. Она согласилась выйти за него замуж. Все в зале поздравляли пару и кричали: „Горько“», — рассказал очевидец.  Ранее URA.RU писало, что в Тюмени SHAMAN выступал три дня подряд с новой концертной программой. Все дешевые билеты были раскуплены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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