Тюменцы раскупили самые дешевые билеты на концерты певца Shaman

В Тюмени концерты певца Shaman пройдут 28, 29, 30 сентября
В Тюмени 28, 29, 30 сентября даст концерты певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Жители города раскупили самые дешевые билеты на концерт артиста. Информация об этом представлена на сайте городской кассы по продаже билетов.
«На балконе свободных мест нет. Стоимость билета составляла 3 000 рублей», — отражается на сайте продажи билетов.
Ранее URA.RU писало о том, что Shaman выступит для тюменцев целых три раза, в то время, когда в других городах Урала по одному. Артист представит новую концертную программу «Победа!».
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