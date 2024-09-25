25 сентября 2024

Тюменцы раскупили самые дешевые билеты на концерты певца Shaman

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени концерты певца Shaman пройдут 28, 29, 30 сентября
В Тюмени концерты певца Shaman пройдут 28, 29, 30 сентября Фото:

В Тюмени 28, 29, 30 сентября даст концерты певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Жители города раскупили самые дешевые билеты на концерт артиста. Информация об этом представлена на сайте городской кассы по продаже билетов.

«На балконе свободных мест нет. Стоимость билета составляла 3 000 рублей», — отражается на сайте продажи билетов.

Ранее URA.RU писало о том, что Shaman выступит для тюменцев целых три раза, в то время, когда в других городах Урала по одному. Артист представит новую концертную программу «Победа!».

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В Тюмени 28, 29, 30 сентября даст концерты певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Жители города раскупили самые дешевые билеты на концерт артиста. Информация об этом представлена на сайте городской кассы по продаже билетов. «На балконе свободных мест нет. Стоимость билета составляла 3 000 рублей», — отражается на сайте продажи билетов. Ранее URA.RU писало о том, что Shaman выступит для тюменцев целых три раза, в то время, когда в других городах Урала по одному. Артист представит новую концертную программу «Победа!».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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