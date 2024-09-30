30 сентября 2024

В Сети появились сообщения о скором начале вторжения Израиля в Ливан

NBC сообщил о начале военной операции Израиля в Ливане в ночь на 1 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль может начать военную операцию в Ливане с участием спецназа
Израиль может начать военную операцию в Ливане с участием спецназа Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Израиль может начать ограниченную наземную операцию в Ливане в ночь на первое октября. По информации американских чиновников, цель вторжения — оттеснить силы ливанского движения «Хезболлы» от границы и поразить их инфраструктуру.

«Израиль проинформировал США, что вторжение в Южный Ливан может начаться уже сегодня. Его цель — оттеснить силы „Хезболлы“ подальше от израильской границы и нанести удар по их инфраструктуре, включая запасы и оружие», — пояснили официальные лица США телеканалу NBC News.

Ожидается, что операция будет иметь ограниченный масштаб. Израильские военные уже начали разведывательные миссии, включая небольшие наземные операции спецназа.

Планы Израиля изначально предполагали более широкое вторжение, но после давления со стороны США были скорректированы. Несмотря на это, в администрации президента Джо Байдена сохраняется беспокойство относительно возможного расширения миссии и подчеркивается важность достижения прекращения огня, подчеркивает канал.

Ранее глава Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу сообщений о возможном начале наземной операции Израиля в Ливане. По его словам, в регионе необходимо установить режим прекращения огня.

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Израиль может начать ограниченную наземную операцию в Ливане в ночь на первое октября. По информации американских чиновников, цель вторжения — оттеснить силы ливанского движения «Хезболлы» от границы и поразить их инфраструктуру. «Израиль проинформировал США, что вторжение в Южный Ливан может начаться уже сегодня. Его цель — оттеснить силы „Хезболлы“ подальше от израильской границы и нанести удар по их инфраструктуре, включая запасы и оружие», — пояснили официальные лица США телеканалу NBC News. Ожидается, что операция будет иметь ограниченный масштаб. Израильские военные уже начали разведывательные миссии, включая небольшие наземные операции спецназа. Планы Израиля изначально предполагали более широкое вторжение, но после давления со стороны США были скорректированы. Несмотря на это, в администрации президента Джо Байдена сохраняется беспокойство относительно возможного расширения миссии и подчеркивается важность достижения прекращения огня, подчеркивает канал. Ранее глава Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу сообщений о возможном начале наземной операции Израиля в Ливане. По его словам, в регионе необходимо установить режим прекращения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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