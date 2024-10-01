Российский офицер назвал главную причину, почему ВС РФ долго не могут взять Угледар

Офицер ВС РФ: ВСУ имели преимущество в беспилотной авиации под Угледаром

01 октября 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

ВСУ долгое время превосходили ВС РФ по беспилотникам под Угледаром Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский офицер стрелкового полка с позывным Одиссей рассказал, почему ВС РФ все еще не могут взять Угледар под своей контроль и продолжают бои в окрестности города. По его словам, сам населенный пункт находится на высоте и ВСУ могут отслеживать передвижения своего противника при помощи дронов и стационарных камер. Около двух лет Киев превосходил российских военных по БПЛА на этом участке. «Город находится на высоте, и, кроме постоянно висящих в небе разведывательных дронов, на многоэтажках стояли и где-то до сих пор продолжают висеть стационарные камеры. [ВСУ] отслеживают любые наши перемещения, однако за счет слаженной работы всех подразделений и родов войск ситуацию в последние несколько недель удалось кардинально изменить», — рассказал российский солдат в разговоре с РИА Новости. Он также уточнил, что Украина на протяжении двух лет превосходила солдат РФ по беспилотной авиации на этом фронтовом участке. В настоящий момент проходят активные бои в окрестностях Угледара. Наиболее активные действия на этом участке начали происходить несколько дней назад. Сами солдаты ВСУ признают, что для них сейчас складывается тяжелая ситуация. Украинский сержант Станислав Бунятов признался, что потери Киева огромны на угледарском направлении и бойцы ВСУ сейчас находятся в окружении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский офицер стрелкового полка с позывным Одиссей рассказал, почему ВС РФ все еще не могут взять Угледар под своей контроль и продолжают бои в окрестности города. По его словам, сам населенный пункт находится на высоте и ВСУ могут отслеживать передвижения своего противника при помощи дронов и стационарных камер. Около двух лет Киев превосходил российских военных по БПЛА на этом участке. «Город находится на высоте, и, кроме постоянно висящих в небе разведывательных дронов, на многоэтажках стояли и где-то до сих пор продолжают висеть стационарные камеры. [ВСУ] отслеживают любые наши перемещения, однако за счет слаженной работы всех подразделений и родов войск ситуацию в последние несколько недель удалось кардинально изменить», — рассказал российский солдат в разговоре с РИА Новости. Он также уточнил, что Украина на протяжении двух лет превосходила солдат РФ по беспилотной авиации на этом фронтовом участке. В настоящий момент проходят активные бои в окрестностях Угледара. Наиболее активные действия на этом участке начали происходить несколько дней назад. Сами солдаты ВСУ признают, что для них сейчас складывается тяжелая ситуация. Украинский сержант Станислав Бунятов признался, что потери Киева огромны на угледарском направлении и бойцы ВСУ сейчас находятся в окружении.