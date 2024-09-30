30 сентября 2024

Паромная переправа Салехард — Лабытнанги третий раз за сутки остановила работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа временно не работает из-за ветра
Переправа временно не работает из-за ветра Фото:

На переправе Салехард — Лабытнанги третий раз за сутки останавливается движение паромов. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта ЯНАО.

«Паромная переправа временно приостановила свою работу», — написали в telegram-канале окружного дептранса. Причиной остановки названо усиление ветра.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО спрогнозировали усиление ветра до штормовых значений. В департаменте дорожного хозяйства и транспорта жителей округа предупреждали и том, что в работе переправы из-за этого могут случаться остановки. За последние сутки эта остановка стала третьей. 

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На переправе Салехард — Лабытнанги третий раз за сутки останавливается движение паромов. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта ЯНАО. «Паромная переправа временно приостановила свою работу», — написали в telegram-канале окружного дептранса. Причиной остановки названо усиление ветра. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО спрогнозировали усиление ветра до штормовых значений. В департаменте дорожного хозяйства и транспорта жителей округа предупреждали и том, что в работе переправы из-за этого могут случаться остановки. За последние сутки эта остановка стала третьей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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