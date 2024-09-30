Паромная переправа Салехард — Лабытнанги третий раз за сутки остановила работу

На переправе Салехард — Лабытнанги третий раз за сутки останавливается движение паромов. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта ЯНАО.
«Паромная переправа временно приостановила свою работу», — написали в telegram-канале окружного дептранса. Причиной остановки названо усиление ветра.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО спрогнозировали усиление ветра до штормовых значений. В департаменте дорожного хозяйства и транспорта жителей округа предупреждали и том, что в работе переправы из-за этого могут случаться остановки. За последние сутки эта остановка стала третьей.
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