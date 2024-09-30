30 сентября 2024

В Ноябрьске вахтовики из Ставрополья устроили драку, в которой погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка произошла на территории промзоны в Ноябрьске
Драка произошла на территории промзоны в Ноябрьске Фото:

Двое судимых вахтовых рабочих из Ставропольского края устроили 20 сентября 2024 года драку на территории промышленной зоны в Ноябрьске (ЯНАО). От тяжелых травм скончался их коллега. Помочь пострадавшему пытался бригадир рабочих, но тоже был избит. О происшествии сообщает окружной следком.

«По данным следствия, 20 сентября 2024 года в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска рабочие-вахтовики, находясь на территории промышленной зоны, распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта 31-летний мужчина нанес несколько ударов кулаками в область головы коллеге», — сообщает следственное управление округа в Telegram.

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученной закрытой черепно-мозговой травмы. Как указывает источник, прекратить драку пытался бригадир рабочих, но тоже его тоже избили.

Оба обвиняемые находятся под стражей. Они жители Ставропольского края, ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

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Двое судимых вахтовых рабочих из Ставропольского края устроили 20 сентября 2024 года драку на территории промышленной зоны в Ноябрьске (ЯНАО). От тяжелых травм скончался их коллега. Помочь пострадавшему пытался бригадир рабочих, но тоже был избит. О происшествии сообщает окружной следком. «По данным следствия, 20 сентября 2024 года в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска рабочие-вахтовики, находясь на территории промышленной зоны, распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта 31-летний мужчина нанес несколько ударов кулаками в область головы коллеге», — сообщает следственное управление округа в Telegram. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученной закрытой черепно-мозговой травмы. Как указывает источник, прекратить драку пытался бригадир рабочих, но тоже его тоже избили. Оба обвиняемые находятся под стражей. Они жители Ставропольского края, ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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