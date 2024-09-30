В Ноябрьске вахтовики из Ставрополья устроили драку, в которой погиб человек

Двое судимых вахтовых рабочих из Ставропольского края устроили 20 сентября 2024 года драку на территории промышленной зоны в Ноябрьске (ЯНАО). От тяжелых травм скончался их коллега. Помочь пострадавшему пытался бригадир рабочих, но тоже был избит. О происшествии сообщает окружной следком.
«По данным следствия, 20 сентября 2024 года в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска рабочие-вахтовики, находясь на территории промышленной зоны, распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта 31-летний мужчина нанес несколько ударов кулаками в область головы коллеге», — сообщает следственное управление округа в Telegram.
Потерпевший скончался на месте происшествия от полученной закрытой черепно-мозговой травмы. Как указывает источник, прекратить драку пытался бригадир рабочих, но тоже его тоже избили.
Оба обвиняемые находятся под стражей. Они жители Ставропольского края, ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.
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