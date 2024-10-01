ВСУ не успевают покинуть Угледар

Украинский военный: ВСУ не хватает времени на отступление из Угледара

01 октября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

ВСУ не могут покинуть Угледар из-за нехватки времени Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины испытывают трудности при попытке покинуть Угледар в ДНР. Они сталкиваются с высокими потерями и нехваткой времени, заявил военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной». «Времени на эвакуацию из города остается немного. Некоторые группы украинских солдат пытаются отступить. Не всем это удается», — приводит слова украинского военного «Фокус». Мешает отходу ВСУ контроль путей российскими войсками. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о возможности окружения украинского гарнизона в Угледаре и потери боеспособности оставшейся там бригады ВСУ. Как ранее сообщало URA.RU, российский офицер назвал причины, по которым Угледар пока не перешел под контроль вооруженных сил РФ. По его словам, населенный пункт расположен на возвышенности, что позволяет ВСУ отслеживать действия российских военных. Освобождение Угледара позволить снизить количество обстрелов населенных пунктов в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины испытывают трудности при попытке покинуть Угледар в ДНР. Они сталкиваются с высокими потерями и нехваткой времени, заявил военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной». «Времени на эвакуацию из города остается немного. Некоторые группы украинских солдат пытаются отступить. Не всем это удается», — приводит слова украинского военного «Фокус». Мешает отходу ВСУ контроль путей российскими войсками. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о возможности окружения украинского гарнизона в Угледаре и потери боеспособности оставшейся там бригады ВСУ. Как ранее сообщало URA.RU, российский офицер назвал причины, по которым Угледар пока не перешел под контроль вооруженных сил РФ. По его словам, населенный пункт расположен на возвышенности, что позволяет ВСУ отслеживать действия российских военных. Освобождение Угледара позволить снизить количество обстрелов населенных пунктов в ДНР.