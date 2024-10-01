01 октября 2024

Etemad Online: при ракетных ударах Ирана поражен израильский военный аэродром

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Израильский аэродром был поражен после ракетного удара Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Военный аэродром в Израиле поражен в результате ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщает иранская газета Etemad Online.

«Иран нанес ракетный удар по Израилю. Военный аэродром был поражен», — пишет газета.

Сообщалось, что Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Почти 80% иранских ракет достигли своих целей. Израильский 12-й канал сообщил, что ЦАХАЛ готовится к мощным ударам по целям на Ближнем Востоке.

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Военный аэродром в Израиле поражен в результате ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщает иранская газета Etemad Online. «Иран нанес ракетный удар по Израилю. Военный аэродром был поражен», — пишет газета. Сообщалось, что Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Почти 80% иранских ракет достигли своих целей. Израильский 12-й канал сообщил, что ЦАХАЛ готовится к мощным ударам по целям на Ближнем Востоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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