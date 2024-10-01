Etemad Online: при ракетных ударах Ирана поражен израильский военный аэродром

Израильский аэродром был поражен после ракетного удара
новость из сюжетаИран атаковал Израиль сотнями ракет
Военный аэродром в Израиле поражен в результате ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщает иранская газета Etemad Online.
«Иран нанес ракетный удар по Израилю. Военный аэродром был поражен», — пишет газета.
Сообщалось, что Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Почти 80% иранских ракет достигли своих целей. Израильский 12-й канал сообщил, что ЦАХАЛ готовится к мощным ударам по целям на Ближнем Востоке.
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