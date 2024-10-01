Etemad Online: при ракетных ударах Ирана поражен израильский военный аэродром

02 октября 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Израильский аэродром был поражен после ракетного удара Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Военный аэродром в Израиле поражен в результате ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщает иранская газета Etemad Online. «Иран нанес ракетный удар по Израилю. Военный аэродром был поражен», — пишет газета. Сообщалось, что Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Почти 80% иранских ракет достигли своих целей. Израильский 12-й канал сообщил, что ЦАХАЛ готовится к мощным ударам по целям на Ближнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный аэродром в Израиле поражен в результате ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщает иранская газета Etemad Online. «Иран нанес ракетный удар по Израилю. Военный аэродром был поражен», — пишет газета. Сообщалось, что Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Почти 80% иранских ракет достигли своих целей. Израильский 12-й канал сообщил, что ЦАХАЛ готовится к мощным ударам по целям на Ближнем Востоке.