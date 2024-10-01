01 октября 2024

Израильская армия анонсировала мощные удары по Ближнему Востоку

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Израиль пообещал Ирану нанести ответные удары Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Израильская армия готовится к мощным ударам по целям на Ближнем Востоку в предстоящую ночь. Об этом сообщает израильский 12-й канал.

Сотни ракет обрушились на Израиль: итоги крупной атаки Ирана

«Предстоящей ночью армия Израиля будет наносить „мощные удары“ по целям в регионе», — информирует израильский 12-й канал. Заявление об этом появилось после мощные ударов по территории страны.

Иран осуществил ракетный обстрел Израиля, выпустив почти 200 баллистических ракет, передает «Царьград». В Пентагоне заявили, что американская армия защищает Израиль от ракетных атак. В отражении ударов принимали участие корабли ВМС США. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Израильская армия готовится к мощным ударам по целям на Ближнем Востоку в предстоящую ночь. Об этом сообщает израильский 12-й канал. «Предстоящей ночью армия Израиля будет наносить „мощные удары“ по целям в регионе», — информирует израильский 12-й канал. Заявление об этом появилось после мощные ударов по территории страны. Иран осуществил ракетный обстрел Израиля, выпустив почти 200 баллистических ракет, передает «Царьград». В Пентагоне заявили, что американская армия защищает Израиль от ракетных атак. В отражении ударов принимали участие корабли ВМС США. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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