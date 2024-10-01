Израильская армия анонсировала мощные удары по Ближнему Востоку

01 октября 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Израильская армия готовится к мощным ударам по целям на Ближнем Востоку в предстоящую ночь. Об этом сообщает израильский 12-й канал. «Предстоящей ночью армия Израиля будет наносить „мощные удары“ по целям в регионе», — информирует израильский 12-й канал. Заявление об этом появилось после мощные ударов по территории страны. Иран осуществил ракетный обстрел Израиля, выпустив почти 200 баллистических ракет, передает «Царьград». В Пентагоне заявили, что американская армия защищает Израиль от ракетных атак. В отражении ударов принимали участие корабли ВМС США. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.