Верховного лидера Ирана Хаменеи перевели в безопасное место из-за атак

02 октября 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, был эвакуирован в безопасное место после начала ракетных ударов Тегерана по Израилю. Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник в интервью агентству Reuters. «Хаменеи перевели в безопасное место», — заявил источник, уточнив, что это произошло после смерти лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате израильской атаки на прошлой неделе. Перед осуществлением ракетного удара Иран через дипломатические каналы проинформировал Россию и США о своих намерениях, добавил источник агентства. Иран нанес ракетный удар по Израилю, выпустив более 400 ракет, сообщает издание Jerusalem Post, отмечая, что сирены воздушной тревоги прозвучали по всей территории страны. Аятолла Хаменеи лично отдал приказ о ракетном обстреле, передает РИА Новости со ссылкой на своего источника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, был эвакуирован в безопасное место после начала ракетных ударов Тегерана по Израилю. Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник в интервью агентству Reuters. «Хаменеи перевели в безопасное место», — заявил источник, уточнив, что это произошло после смерти лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате израильской атаки на прошлой неделе. Перед осуществлением ракетного удара Иран через дипломатические каналы проинформировал Россию и США о своих намерениях, добавил источник агентства. Иран нанес ракетный удар по Израилю, выпустив более 400 ракет, сообщает издание Jerusalem Post, отмечая, что сирены воздушной тревоги прозвучали по всей территории страны. Аятолла Хаменеи лично отдал приказ о ракетном обстреле, передает РИА Новости со ссылкой на своего источника.