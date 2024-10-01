Авиакомпании РФ массово отменяют рейсы из-за ракетной атаки по Израилю: куда не полетят самолеты

Росавиация рекомендовала не летать над Ираном, Ираком и Израилем

02 октября 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Россия» изменила расписание вылетов в Дубай Аль-Мактум Фото: Михаил Будаков © URA.RU новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет После массированной ракетной атаки Ирана на Израиль Росавиация призвала российские авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также изменить маршруты для облета этих стран. Эти меры безопасности были приняты в ответ на возросшую угрозу для гражданских воздушных судов. Куда не полетят самолеты — в материале URA.RU. Массовые отмены авиарейсов начались на фоне массированных ударов Ирана Отмененные рейсы Red Wings Авиакомпания Red Wings отменила рейсы WZ 015 из Москвы в Тель-Авив и обратный WZ 016 на 2 октября. Информация об отмене доступна в онлайн-табло аэропорта Домодедово. Отмененные рейсы «Аэрофлота» «Аэрофлот» отменил рейсы SU524 и SU525 между Дубаем и Москвой из-за закрытия неба над Ираном. Пассажиров перебронировали на рейсы SU520, которые будут выполнены на самолетах большей вместимости и с обходом Ирана. Отмененные рейсы Mahan Airlines Иранская авиакомпания Mahan Airlines отменила два рейса между Москвой и Тегераном, запланированные на 2 октября — W5 099 и W5 098. Отмененные рейсы «Азимута» Авиакомпания «Азимут» отменила семь рейсов между Минеральными Водами и Дубаем, а также между Сочи и Тель-Авивом. Изменения в расписании авиакомпании «Россия» Авиакомпания «Россия» изменила расписание вылетов в Дубай Аль-Мактум. Они добавили техническую посадку в Египте и изменение маршрута через Туркменистан, Афганистан и Пакистан. Задержка рейсов S7 Рейс S7 5785 из Новосибирска в Дубай задержан на шесть часов. В пресс-службе уточнили, что до 15:00 по местному времени. Контакты для обращения при проблемах с рейсами При возникновении проблем или отмене рейсов пассажирам рекомендуется обращаться на горячие линии авиакомпаний: Ред Уингз: 8 (800) 350-99; «Азимут»: 8 (863) 226-00-05; «Россия»: 8 (495) 009-25-00; «Аэрофлот»: 8 (800) 444-55-55; Мэхэн Эйрлайнз: 8 (499) 286-36. Изменение маршрутов российских самолетов По крайней мере один российский самолет компании Red Wings, летевший из Тель-Авива, был вынужден изменить курс и приземлиться в Шарм-эш-Шейхе. Пилоты российского самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего из Сочи в Тель-Авив, были вынуждены срочно изменить курс из-за ракетной атаки Ирана на Израиль. Самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, направлявшийся в Доху для участия в саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, совершил вынужденную посадку. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана он приземлился в Минеральных Водах. Израиль открыл воздушное пространство после атаки Ирана Израильская ежедневная газета Haaretz сообщала, что Израиль закрыл воздушное пространство после иранской атаки. Позже информационный канал N12 сообщил, что израильский международный аэропорт Бен-Гурион возобновил работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После массированной ракетной атаки Ирана на Израиль Росавиация призвала российские авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также изменить маршруты для облета этих стран. Эти меры безопасности были приняты в ответ на возросшую угрозу для гражданских воздушных судов. Куда не полетят самолеты — в материале URA.RU. Авиакомпания Red Wings отменила рейсы WZ 015 из Москвы в Тель-Авив и обратный WZ 016 на 2 октября. Информация об отмене доступна в онлайн-табло аэропорта Домодедово. «Аэрофлот» отменил рейсы SU524 и SU525 между Дубаем и Москвой из-за закрытия неба над Ираном. Пассажиров перебронировали на рейсы SU520, которые будут выполнены на самолетах большей вместимости и с обходом Ирана. Иранская авиакомпания Mahan Airlines отменила два рейса между Москвой и Тегераном, запланированные на 2 октября — W5 099 и W5 098. Авиакомпания «Азимут» отменила семь рейсов между Минеральными Водами и Дубаем, а также между Сочи и Тель-Авивом. Авиакомпания «Россия» изменила расписание вылетов в Дубай Аль-Мактум. Они добавили техническую посадку в Египте и изменение маршрута через Туркменистан, Афганистан и Пакистан. Рейс S7 5785 из Новосибирска в Дубай задержан на шесть часов. В пресс-службе уточнили, что до 15:00 по местному времени. При возникновении проблем или отмене рейсов пассажирам рекомендуется обращаться на горячие линии авиакомпаний: Ред Уингз: 8 (800) 350-99; «Азимут»: 8 (863) 226-00-05; «Россия»: 8 (495) 009-25-00; «Аэрофлот»: 8 (800) 444-55-55; Мэхэн Эйрлайнз: 8 (499) 286-36. По крайней мере один российский самолет компании Red Wings, летевший из Тель-Авива, был вынужден изменить курс и приземлиться в Шарм-эш-Шейхе. Пилоты российского самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего из Сочи в Тель-Авив, были вынуждены срочно изменить курс из-за ракетной атаки Ирана на Израиль. Самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, направлявшийся в Доху для участия в саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, совершил вынужденную посадку. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана он приземлился в Минеральных Водах. Израильская ежедневная газета Haaretz сообщала, что Израиль закрыл воздушное пространство после иранской атаки. Позже информационный канал N12 сообщил, что израильский международный аэропорт Бен-Гурион возобновил работу.