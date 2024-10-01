01 октября 2024

Губернатор Текслер дал первое поручение новому куратору политблока правительства

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Гордума новый состав, выборы Буякова. Челябинск , воллерт роман
Роман Воллерт будет представлять власти области в процессе выборов мэра Миасса Фото:

Вице-губернатор Челябинской области Роман Воллерт, курирующий вопросы внутренней политики, войдет в конкурсную комиссию по выборам мэра Миасса. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.

«Назначить членами конкурсной комиссии следующих лиц: Воллерт Р. В., Журавлев А. Л., Зацепин А. С.», — говорится в распоряжении. Первый из них — новый руководитель политблока регионального правительства (назначен после губернаторских выборов), второй — депутат заксобрания и третий — руководитель аппарата губернатора.

Этим же документом Текслер отменил свое прежнее решение о делегировании в состав конкурсной комиссии вице-губернатора Станислава Мошарова, советника губернатора Владимира Мякуша и депутата заксобрания области Евгения Субачева.

Место главы Миасса освободилось после досрочной отставки Егора Ковальчука, который 10 июля стал председателем правительства Луганской народной республики. Врио главы Миасса стал первый вице-мэр Буданов.

После отказа Буданова участвовать в конкурсе, из пятерых осталось четыре претендента — начальник территориального отдела мэрии Руслан Ветлугин, директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода «Урал», депутат горсобрания Юрий Ефименко, гендиректор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации Миасса Алексей Лепешков. Примерно в середине ноября состоится сессия горсобрания, на которой выберут мэра Миасса из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

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Вице-губернатор Челябинской области Роман Воллерт, курирующий вопросы внутренней политики, войдет в конкурсную комиссию по выборам мэра Миасса. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер. «Назначить членами конкурсной комиссии следующих лиц: Воллерт Р. В., Журавлев А. Л., Зацепин А. С.», — говорится в распоряжении. Первый из них — новый руководитель политблока регионального правительства (назначен после губернаторских выборов), второй — депутат заксобрания и третий — руководитель аппарата губернатора. Этим же документом Текслер отменил свое прежнее решение о делегировании в состав конкурсной комиссии вице-губернатора Станислава Мошарова, советника губернатора Владимира Мякуша и депутата заксобрания области Евгения Субачева. Место главы Миасса освободилось после досрочной отставки Егора Ковальчука, который 10 июля стал председателем правительства Луганской народной республики. Врио главы Миасса стал первый вице-мэр Буданов. После отказа Буданова участвовать в конкурсе, из пятерых осталось четыре претендента — начальник территориального отдела мэрии Руслан Ветлугин, директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода «Урал», депутат горсобрания Юрий Ефименко, гендиректор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации Миасса Алексей Лепешков. Примерно в середине ноября состоится сессия горсобрания, на которой выберут мэра Миасса из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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