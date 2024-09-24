«Тюменизация» Челябинской области: риски и перспективы

Сын тюменского экс-мэра Воллерт возглавил политблок челябинского правительства

24 сентября 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

На следующий день после назначения Роман Воллерт уже пришел на заседание гордумы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области В Челябинской области оживленно обсуждают главную поствыборную новость —назначение вице-губернатором, курирующим вопросы внутренней политики, Романа Воллерта. Главный советник департамента по вопросам внутренней политики в полпредстве в УрФО более известен в Тюмени. И тем, что он сын Виктора Воллерта — экс-главы двух тюменских районов, друга экс-замгубернатора Сергея Сарычева. И неоднозначными решениями, поставившими крест на его политической карьере в самой Тюмени. УрФО как «большая Тюмень» Все началось с того, что мэр Тюмени Евгений Куйвашев возглавил уральское полпредство, а в 2012 году стал губернатором Свердловской области. С октября 2018 года Курганской областью руководит бывший тюменский вице-губернатор Вадим Шумков. Еще один глава Тюмени — Руслан Кухарук — возвысился до губернатора ХМАО-Югры в 2024 году. Даже губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов имеет тюменские корни, его отец Андрей Артюхов был первым вице-спикером Тюменской облдумы. А став во главе ЯНАО Артюхов-младший принял на работу первым заместителем Ирину Новоселову, которая раньше работала в тюменском правительстве. Появление Воллерта на ключевом для Челябинской области посту (особенно в преддверии выборов в заксобрание региона и в Госдуму) в этой ситуации выглядит как очередной шаг к дальнейшей «тюменизации» субъектов УрФО. Новость по теме Сын тюменского экс-мэра станет замгубернатора Челябинской области «Укрепление тюменцев началось с Москвы, с команды Сергея Собянина. С федерального уровня это перешло на региональный, что мы сейчас наблюдаем в УрФО. Но для Челябинска как показывает практика, опыт варягов не всегда является удачным. А так как речь идет о внутренней политике, это особенно важно, если учесть, что впереди две крупные выборные кампании. В 2025 году область выбирает депутатов заксобрания, а в половине муниципалитетов пройдут выборы органов местного самоуправления. Впрочем, выводы пока делать рано. Тем более, главным действующим лицом в политике всегда был и останется губернатор, а не его профильный заместитель. И от того, как такой заместитель будет справляться с поставленными губернатором задачами, зависит успех всей команды на выборах в целом», — отмечает политтехнолог Сергей Клесун. Но есть нюанс. У Челябинской области уже был опыт с варягом, куратором внутренней политики. Опыт единственный и весьма болезненный. Синдром Сандакова Политическая биография Сандакова началась в Астрахани. В ранней молодости сотрудничал с ЛДПР, затем, по его собственным словам, разошелся с либерал-демократами в политических взглядах и примкнул к «Единой России». В 2004 году был назначен заместителем главы администрации Камызякского района по экономическим вопросам, в 2006-м — замминистра сельского хозяйства Астраханской области. С февраля 2008-го — замруководителя администрации губернатора. В правительстве Астраханской области Сандаков считался своего рода «серым кардиналом», устраивающим информационные войны и в СМИ, и в соцсетях, если эти конфликты были необходимы для достижения политических целей. Новость по теме Семь министерств и новые лица: как Текслер поменял челябинское правительство После выборов 2010 года стал первым помощником губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который к тому времени начал тяготиться опекой «политического триумвирата» в лице Вадима Евдокимова, Олега Грачева и Александра Уфицева. Успешные кампании, в результате которых Юревич становился депутатом Госдумы и мэром Челябинска (он тогда избирался прямым голосованием) дали ему ощущение, что он уже и сам достаточно эффективен, чтобы сидеть в губернаторском кресле сколь угодно долго. Судя по всему, Сандаков этому мнению шефа как минимум не возражал. Новичок быстро вошел в круг доверенных лиц Юревича, существенно оттеснив от главы региона тройку «Грачев-Евдокимов-Уфимцев». Став вице-губернатором, получил контроль над администрацией главы региона и управлением внутренней политики. С уходом из правительства Грачева и Уфимцева, Сандаков стал главным куратором всех выборных процессов в регионе. Все это закончилось сначала досрочной отставкой Юревича (по информации URA.RU, он ждал, что ответом на поданное заявление станет подтверждение его полномочий — как знак доверия со стороны президента) и проваленная кампания по переизбранию в Госдуму в 2016 году. При этом на ее старте никто не сомневался, что популярный в Челябинске Юревич «продлит» мандат в 2016 году. А вот Сандаков после смены губернатора на Бориса Дубровского сохранил свой пост. Но лишь с тем, чтобы в 2015 году быть задержанным ФСБ по обвинению в коррупции, а в 2018-м — осужденным за мошенничество и взятку в особо крупном размере с использованием служебного положения. А через год последовала досрочная и скандальная отставка уже второго «окормляемого» им губернатора — Бориса Дубровского. Второй раз в ту же реку «Челябинская область — регион, где уже не первый раз вопросы внутренней политики поручают варягам. Можно сказать это уже своего рода традиция. Поэтому появление в этом качестве Романа Воллерта никакого потрясения среди бизнес- и политических элит не вызовет. В этом смысле регион весьма щедр на кредиты доверия и, наверняка, такой кредит будет выдан и на этот раз. А уж как этим капиталом распорядиться — будет зависеть от самого господина Воллерта. Кстати, самый конфликтный вице-губернатор (Андрей Косилов) был как раз коренным жителем Южного Урала. Хотя, конечно, в этом сравнении необходима поправка на время», — заметил политтехнолог Александр Юрин. «Репутация у будущего вице-губернатора по внутренней политике крайне неоднозначная. Я бы даже сказал типичная репутация мажора, учитывая биографию и карьеру. Мне кажется, не стоит менять куратора политблока перед крупными выборными кампаниями. К тому же всем помнится, как еще при губернаторе Михаиле Юревиче в состав челябинского правительства ввели астраханца Николая Сандакова. Которому потом доверили внутреннюю политику. Это привело к политическому провалу самого Юревича, ну, а для Сандакова закончилось совсем плохо», — сомневается, в свою очередь, председатель общественной организации «Народный контроль» Евгений Медведев. В правительстве Челябинской области ситуацию не комментируют. А элиты продолжают гадать: не повторит ли Роман Воллерт судьбу своего предшественника. 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В Челябинской области оживленно обсуждают главную поствыборную новость —назначение вице-губернатором, курирующим вопросы внутренней политики, Романа Воллерта. Главный советник департамента по вопросам внутренней политики в полпредстве в УрФО более известен в Тюмени. И тем, что он сын Виктора Воллерта — экс-главы двух тюменских районов, друга экс-замгубернатора Сергея Сарычева. И неоднозначными решениями, поставившими крест на его политической карьере в самой Тюмени. УрФО как «большая Тюмень» Все началось с того, что мэр Тюмени Евгений Куйвашев возглавил уральское полпредство, а в 2012 году стал губернатором Свердловской области. С октября 2018 года Курганской областью руководит бывший тюменский вице-губернатор Вадим Шумков. Еще один глава Тюмени — Руслан Кухарук — возвысился до губернатора ХМАО-Югры в 2024 году. Даже губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов имеет тюменские корни, его отец Андрей Артюхов был первым вице-спикером Тюменской облдумы. А став во главе ЯНАО Артюхов-младший принял на работу первым заместителем Ирину Новоселову, которая раньше работала в тюменском правительстве. Появление Воллерта на ключевом для Челябинской области посту (особенно в преддверии выборов в заксобрание региона и в Госдуму) в этой ситуации выглядит как очередной шаг к дальнейшей «тюменизации» субъектов УрФО. «Укрепление тюменцев началось с Москвы, с команды Сергея Собянина. С федерального уровня это перешло на региональный, что мы сейчас наблюдаем в УрФО. Но для Челябинска как показывает практика, опыт варягов не всегда является удачным. А так как речь идет о внутренней политике, это особенно важно, если учесть, что впереди две крупные выборные кампании. В 2025 году область выбирает депутатов заксобрания, а в половине муниципалитетов пройдут выборы органов местного самоуправления. Впрочем, выводы пока делать рано. Тем более, главным действующим лицом в политике всегда был и останется губернатор, а не его профильный заместитель. И от того, как такой заместитель будет справляться с поставленными губернатором задачами, зависит успех всей команды на выборах в целом», — отмечает политтехнолог Сергей Клесун. Но есть нюанс. У Челябинской области уже был опыт с варягом, куратором внутренней политики. Опыт единственный и весьма болезненный. Синдром Сандакова Политическая биография Сандакова началась в Астрахани. В ранней молодости сотрудничал с ЛДПР, затем, по его собственным словам, разошелся с либерал-демократами в политических взглядах и примкнул к «Единой России». В 2004 году был назначен заместителем главы администрации Камызякского района по экономическим вопросам, в 2006-м — замминистра сельского хозяйства Астраханской области. С февраля 2008-го — замруководителя администрации губернатора. В правительстве Астраханской области Сандаков считался своего рода «серым кардиналом», устраивающим информационные войны и в СМИ, и в соцсетях, если эти конфликты были необходимы для достижения политических целей. После выборов 2010 года стал первым помощником губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который к тому времени начал тяготиться опекой «политического триумвирата» в лице Вадима Евдокимова, Олега Грачева и Александра Уфицева. Успешные кампании, в результате которых Юревич становился депутатом Госдумы и мэром Челябинска (он тогда избирался прямым голосованием) дали ему ощущение, что он уже и сам достаточно эффективен, чтобы сидеть в губернаторском кресле сколь угодно долго. Судя по всему, Сандаков этому мнению шефа как минимум не возражал. Новичок быстро вошел в круг доверенных лиц Юревича, существенно оттеснив от главы региона тройку «Грачев-Евдокимов-Уфимцев». Став вице-губернатором, получил контроль над администрацией главы региона и управлением внутренней политики. С уходом из правительства Грачева и Уфимцева, Сандаков стал главным куратором всех выборных процессов в регионе. Все это закончилось сначала досрочной отставкой Юревича (по информации URA.RU, он ждал, что ответом на поданное заявление станет подтверждение его полномочий — как знак доверия со стороны президента) и проваленная кампания по переизбранию в Госдуму в 2016 году. При этом на ее старте никто не сомневался, что популярный в Челябинске Юревич «продлит» мандат в 2016 году. А вот Сандаков после смены губернатора на Бориса Дубровского сохранил свой пост. Но лишь с тем, чтобы в 2015 году быть задержанным ФСБ по обвинению в коррупции, а в 2018-м — осужденным за мошенничество и взятку в особо крупном размере с использованием служебного положения. А через год последовала досрочная и скандальная отставка уже второго «окормляемого» им губернатора — Бориса Дубровского. Второй раз в ту же реку «Челябинская область — регион, где уже не первый раз вопросы внутренней политики поручают варягам. Можно сказать это уже своего рода традиция. Поэтому появление в этом качестве Романа Воллерта никакого потрясения среди бизнес- и политических элит не вызовет. В этом смысле регион весьма щедр на кредиты доверия и, наверняка, такой кредит будет выдан и на этот раз. А уж как этим капиталом распорядиться — будет зависеть от самого господина Воллерта. Кстати, самый конфликтный вице-губернатор (Андрей Косилов) был как раз коренным жителем Южного Урала. Хотя, конечно, в этом сравнении необходима поправка на время», — заметил политтехнолог Александр Юрин. «Репутация у будущего вице-губернатора по внутренней политике крайне неоднозначная. Я бы даже сказал типичная репутация мажора, учитывая биографию и карьеру. Мне кажется, не стоит менять куратора политблока перед крупными выборными кампаниями. К тому же всем помнится, как еще при губернаторе Михаиле Юревиче в состав челябинского правительства ввели астраханца Николая Сандакова. Которому потом доверили внутреннюю политику. Это привело к политическому провалу самого Юревича, ну, а для Сандакова закончилось совсем плохо», — сомневается, в свою очередь, председатель общественной организации «Народный контроль» Евгений Медведев. В правительстве Челябинской области ситуацию не комментируют. А элиты продолжают гадать: не повторит ли Роман Воллерт судьбу своего предшественника.