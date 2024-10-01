В Челябинской области на карантин закрыли 25 школ

В Челябинской области на карантин полностью закрыты 25 школ, 17 из них продолжают обучение в дистанционном формате. Об этом URA.RU 2 октября сообщили в пресс-службе минобра региона.
«На 2 октября восемь школ остаются на карантине, 17 на дистанционном формате обучения. Также остаются школы, в которых на дистанционное обучение переведена только часть классов», — сообщили URA.RU в министерстве.
Как сообщила URA.RU замначальника регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина, в сентябре рост заболеваемости ОРВИ еженедельно составлял 20%. Число случаев Covid-19 при этом выросло вдвое. По данным на 26 сентября, закрытыми на карантин оказались семь школ, еще девять продолжили учебу на дистанте.
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