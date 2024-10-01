Заболеваемость Covid-19 среди челябинцев выросла вдвое

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом в сентябре в сравнении с летом выросла в два раза. Как URA.RU 1 октября отметила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, вирусы гриппа при этом выявляются в незначительном количестве.
«Отмечается рост заболеваемости Covid-19. В сентябре в сравнении с летним периодом количество случаев увеличилось в два раза», — сообщила URA.RU Лучинина.
Вирусы гриппа А и В выявляют у челябинцев в незначительном количестве, уточнила замруководителя ведомства. Показатели схожи с заболеваемостью летом. По данным на 26 сентября за неделю коронавирус выявили у 500 челябинцев.
Притом еженедельно число заболевших ОРВИ в регионе продолжает расти на 20%. Врио главного челябинского санврача Владимир Ефремов поручил школам и больницам усилить меры профилактики. По данным на конец сентября, на карантин отправлены 545 классов в 149 школах, семь заведений полностью закрыты.
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