Заболеваемость Covid-19 среди челябинцев выросла вдвое

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В сентябре у челябинцев выявили вдвое больше случаев Covid-19, чем летом
В сентябре у челябинцев выявили вдвое больше случаев Covid-19, чем летом Фото:

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом в сентябре в сравнении с летом выросла в два раза. Как URA.RU 1 октября отметила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, вирусы гриппа при этом выявляются в незначительном количестве.

«Отмечается рост заболеваемости Covid-19. В сентябре в сравнении с летним периодом количество случаев увеличилось в два раза», — сообщила URA.RU Лучинина.

Вирусы гриппа А и В выявляют у челябинцев в незначительном количестве, уточнила замруководителя ведомства. Показатели схожи с заболеваемостью летом. По данным на 26 сентября за неделю коронавирус выявили у 500 челябинцев.

Притом еженедельно число заболевших ОРВИ в регионе продолжает расти на 20%. Врио главного челябинского санврача Владимир Ефремов поручил школам и больницам усилить меры профилактики. По данным на конец сентября, на карантин отправлены 545 классов в 149 школах, семь заведений полностью закрыты.

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В Челябинской области заболеваемость коронавирусом в сентябре в сравнении с летом выросла в два раза. Как URA.RU 1 октября отметила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, вирусы гриппа при этом выявляются в незначительном количестве. «Отмечается рост заболеваемости Covid-19. В сентябре в сравнении с летним периодом количество случаев увеличилось в два раза», — сообщила URA.RU Лучинина. Вирусы гриппа А и В выявляют у челябинцев в незначительном количестве, уточнила замруководителя ведомства. Показатели схожи с заболеваемостью летом. По данным на 26 сентября за неделю коронавирус выявили у 500 челябинцев. Притом еженедельно число заболевших ОРВИ в регионе продолжает расти на 20%. Врио главного челябинского санврача Владимир Ефремов поручил школам и больницам усилить меры профилактики. По данным на конец сентября, на карантин отправлены 545 классов в 149 школах, семь заведений полностью закрыты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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