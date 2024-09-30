Правительство введет новую семейную выплату для многодетных родителей

30 сентября 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Новую выплату семьи смогут получить с 2026 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России с 2026 года появится новая семейная выплата, которую смогут получить родители с двумя и более детьми. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который правительство уже внесло в Госдуму. Новость по теме В РФ начнут доплачивать за двух и более детей: в чем суть налоговой инициативы «Бюджетные ассигнования по разделу „Социальная политика“ предусмотрены на исполнение расходных обязательств Российской Федерации, из них: <…> ежегодная семейная выплата гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей», — говорится в пояснительной записке. Она опубликована на официальном сайте Госдумы. При этом информация о том, с какой частотой россияне, подходящие под критерии, будут получать эту выплату, в записке не приводится. Также нет информации о размере этой ежемесячной или ежегодной выплаты. В 2026 году на новую выплату власти планируют заложить в бюджете 101 млрд рублей, а в 2027 году — 108 млрд. Она является частью федерального проекта «Поддержка семьи», в который уже вошла индексация маткапитала. Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект работающим родителям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход является низким. В связи с этим заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов сообщил о новых условиях для получения семейной налоговой выплаты, которые вступят в силу с 2026 года. Так, право на получение выплаты будет предоставляться семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе проживания, на каждого члена семьи. Механизм выплаты будет работать следующим образом: налог, уплаченный за прошлый год, будет пересчитан по ставке 6%, после чего разница между уплаченным и пересчитанным налогом вернется гражданину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 2026 года появится новая семейная выплата, которую смогут получить родители с двумя и более детьми. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который правительство уже внесло в Госдуму. «Бюджетные ассигнования по разделу „Социальная политика“ предусмотрены на исполнение расходных обязательств Российской Федерации, из них: <…> ежегодная семейная выплата гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей», — говорится в пояснительной записке. Она опубликована на официальном сайте Госдумы. При этом информация о том, с какой частотой россияне, подходящие под критерии, будут получать эту выплату, в записке не приводится. Также нет информации о размере этой ежемесячной или ежегодной выплаты. В 2026 году на новую выплату власти планируют заложить в бюджете 101 млрд рублей, а в 2027 году — 108 млрд. Она является частью федерального проекта «Поддержка семьи», в который уже вошла индексация маткапитала. Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект работающим родителям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход является низким. В связи с этим заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов сообщил о новых условиях для получения семейной налоговой выплаты, которые вступят в силу с 2026 года. Так, право на получение выплаты будет предоставляться семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе проживания, на каждого члена семьи. Механизм выплаты будет работать следующим образом: налог, уплаченный за прошлый год, будет пересчитан по ставке 6%, после чего разница между уплаченным и пересчитанным налогом вернется гражданину.