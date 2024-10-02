Буланова раскрыла главный секрет счастливого брака с молодым мужем

Третий муж Татьяны Булановой не нагружает ее решением бытовых вопросов. О своей семейной жизни певица рассказала корреспонденту URA.RU.
В жизни Татьяны Булановой чуть больше года назад случилось знаменательное событие. Певица в третий раз вышла замуж. Своего супруга — бизнесмена Валерия Руднева — звезда называет идеальным.
«Мне с Валерой действительно очень повезло, — говорит 55-летняя артистка. — Он — замечательный и очень заботливый. За это время мы ни разу не поссорились. Нам хорошо вместе. Мы с Валерой очень похожи, понимаем друг друга с полуслова. У нас нет никаких вопросов в бытовом плане. Знаете, в семьях часто случаются такие моменты: „Кто вынесет сегодня мусор?“. У нас таких вопросов никогда не возникает. Кто из нас свободен, тот мусор и выносит. Хотя Валера, конечно, делает это чаще».
Татьяна признается, что разница в возрасте (супруг младше звезды на 19 лет) в их отношениях роли не играет.
Молодой муж понимает загруженность Булановой по работе, поэтому бытовыми вопросами ее не нагружает. Таня даже кулинарные изыски любимому супругу не готовит. Артистка не скрывает, что у плиты не стояла никогда.
«Нам с Валерой в этом плане повезло, — улыбается певица. — У нас есть свой ресторан, где мы обедаем и ужинаем. Я готовить никогда не любила. Ни в 90-х, ни в „нулевых“. А сейчас уже поздно начинать».
В беседе с нашими корреспондентами Буланова раскрыла главный секрет счастливой семейной жизни. Как оказалось, он достаточно прост. «Он меня любит, и я его очень люблю, — заявила певица. — Мы уважаем друг друга: это главное».
К слову, в тусовке давно ходят слухи о том, что Буланова планирует подарить молодому мужу дочку. Сама певица уверяет, что к действительности они никакого отношения не имеют.
Напомним, брак с Рудневым для Булановой — третий по счету. Первым мужем звезды стал продюсер Николай Тагрин, с которым артистка сотрудничает и по сей день. А вот с вторым супругом — футболистом Владиславом Радимовым — звезда после развода не общается.
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