Mash: блогеров Чекалиных сдал полиции один из наемных сотрудников

02 октября 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Чекалины переводили деньги за рубеж, уклоняясь от налогов, пишет Mash Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Один из сотрудников, который работал на экс-супругов Валерию и Артема Чекалиных, сообщил в полицию о том, что они не заплатили ему обещанные деньги. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Валерию и Артема Чекалиных сдали один из их наемных сотрудников», — говорится в сообщении. Сотрудник рассказал, что Чекалины при помощи совладельца косметической фирмы «Летик Мэйкап» Романа Вишняка и гражданина Украины Дениса Смирно выводили деньги за рубеж, уклоняясь от налогов. Уточняется, что Вишняк, имеющий двойное гражданство, помог бывшим супругам вывести через Дубай около одного миллиона рублей за этот год и 250 миллионов рублей два года назад. Ранее против блогеров Чекалиных возбудили дело за перевод по поддельным документам. Сообщается, что под следствием находятся операции по оплате «Марафонов желаний» Лерчек, которые осуществлялись через Дубай. Им может грозить до 10 лет тюремного срока. Сейчас правоохранители проводят обыски в домах экс-супругов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из сотрудников, который работал на экс-супругов Валерию и Артема Чекалиных, сообщил в полицию о том, что они не заплатили ему обещанные деньги. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Валерию и Артема Чекалиных сдали один из их наемных сотрудников», — говорится в сообщении. Сотрудник рассказал, что Чекалины при помощи совладельца косметической фирмы «Летик Мэйкап» Романа Вишняка и гражданина Украины Дениса Смирно выводили деньги за рубеж, уклоняясь от налогов. Уточняется, что Вишняк, имеющий двойное гражданство, помог бывшим супругам вывести через Дубай около одного миллиона рублей за этот год и 250 миллионов рублей два года назад. Ранее против блогеров Чекалиных возбудили дело за перевод по поддельным документам. Сообщается, что под следствием находятся операции по оплате «Марафонов желаний» Лерчек, которые осуществлялись через Дубай. Им может грозить до 10 лет тюремного срока. Сейчас правоохранители проводят обыски в домах экс-супругов.