Бывший вице-мэр Тюмени Владимир Кильтау готовится к назначению на пост заместителя губернатора ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа отмечает, что он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.
«Губернатор Югры Руслан Кухарук собирается разделить полномочия своего зама Азата Ислаева, который сейчас курирует строительство и ЖКХ. Ислаев сосредоточится на стройке. Кроме того, в его распоряжение отойдет Жилстройнадзор. А Кильтау заберет себе коммуналку и станет вице-губернатором», — рассказал инсайдер.
В департамент внутренней политики правительства ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что глава Тюмени Максим Афанасьев отправил в отставку двух заместителей. Обоим прочат посты в правительстве ХМАО.
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