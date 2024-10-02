02 октября 2024

Путин поставил своему новому полпреду на Урале первые задачи. Видео

Путин поручил Жоге поддерживать оборонную промышленность в УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Артем Жога и Владимир Путин встретились перед обнародованием указа Фото:
новость из сюжета
Смена полпреда Путина на Урале

Новому полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге предстоит уделить внимание предприятиям оборонно-промышленного комплекса, сосредоточенным в регионе. На это ему указал глава государства Владимир Путин на встрече 2 октября.

«Урал — промышленный регион, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточено. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в текущей работе, они очень многое делают для повышения обороноспособности страны. Но не только оборонка, там и гражданские отрасли представлены широко», — отметил Путин. Кадры со встречи опубликовал телеканал «Звезда».

О том, что спикер парламента ДНР Жога стал новым полпредом, стало известно вечером 2 октября. Впервые такое развитие событий URA.RU анонсировало 18 сентября.

Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новому полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге предстоит уделить внимание предприятиям оборонно-промышленного комплекса, сосредоточенным в регионе. На это ему указал глава государства Владимир Путин на встрече 2 октября. «Урал — промышленный регион, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточено. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в текущей работе, они очень многое делают для повышения обороноспособности страны. Но не только оборонка, там и гражданские отрасли представлены широко», — отметил Путин. Кадры со встречи опубликовал телеканал «Звезда». О том, что спикер парламента ДНР Жога стал новым полпредом, стало известно вечером 2 октября. Впервые такое развитие событий URA.RU анонсировало 18 сентября. Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+