Путин поставил своему новому полпреду на Урале первые задачи. Видео

Путин поручил Жоге поддерживать оборонную промышленность в УрФО

03 октября 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Артем Жога и Владимир Путин встретились перед обнародованием указа Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новому полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге предстоит уделить внимание предприятиям оборонно-промышленного комплекса, сосредоточенным в регионе. На это ему указал глава государства Владимир Путин на встрече 2 октября. «Урал — промышленный регион, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточено. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в текущей работе, они очень многое делают для повышения обороноспособности страны. Но не только оборонка, там и гражданские отрасли представлены широко», — отметил Путин. Кадры со встречи опубликовал телеканал «Звезда». О том, что спикер парламента ДНР Жога стал новым полпредом, стало известно вечером 2 октября. Впервые такое развитие событий URA.RU анонсировало 18 сентября. Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новому полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге предстоит уделить внимание предприятиям оборонно-промышленного комплекса, сосредоточенным в регионе. На это ему указал глава государства Владимир Путин на встрече 2 октября. «Урал — промышленный регион, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточено. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в текущей работе, они очень многое делают для повышения обороноспособности страны. Но не только оборонка, там и гражданские отрасли представлены широко», — отметил Путин. Кадры со встречи опубликовал телеканал «Звезда». О том, что спикер парламента ДНР Жога стал новым полпредом, стало известно вечером 2 октября. Впервые такое развитие событий URA.RU анонсировало 18 сентября. Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России».