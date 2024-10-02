Новому полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге предстоит уделить внимание предприятиям оборонно-промышленного комплекса, сосредоточенным в регионе. На это ему указал глава государства Владимир Путин на встрече 2 октября.
«Урал — промышленный регион, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточено. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в текущей работе, они очень многое делают для повышения обороноспособности страны. Но не только оборонка, там и гражданские отрасли представлены широко», — отметил Путин. Кадры со встречи опубликовал телеканал «Звезда».
О том, что спикер парламента ДНР Жога стал новым полпредом, стало известно вечером 2 октября. Впервые такое развитие событий URA.RU анонсировало 18 сентября.
Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России».
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Новому полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге предстоит уделить внимание предприятиям оборонно-промышленного комплекса, сосредоточенным в регионе. На это ему указал глава государства Владимир Путин на встрече 2 октября. «Урал — промышленный регион, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточено. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в текущей работе, они очень многое делают для повышения обороноспособности страны. Но не только оборонка, там и гражданские отрасли представлены широко», — отметил Путин. Кадры со встречи опубликовал телеканал «Звезда». О том, что спикер парламента ДНР Жога стал новым полпредом, стало известно вечером 2 октября. Впервые такое развитие событий URA.RU анонсировало 18 сентября. Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России».